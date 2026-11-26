أبوظبي في 26 نوفمبر / وام / أطلقت «حيّاكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عرضاً بصرياً على الواجهة الكروية لمبنى «سفير» في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، احتفاءً بمهرجان ليوا الدولي 2027، وتعريف الجمهور العالمي بجماليات صحراء ليوا وما تزخر به من تجارب سياحية ورياضية وتراثية.

ويقدم العرض، الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، مشاهد بانورامية لسباقات الشاحنات والمركبات الصحراوية والدراجات النارية، ترسم مسارات متداخلة على الرمال، في تجربة بصرية تغطي الواجهة الكروية للمبنى بالكامل، وتحاكي أجواء المنافسات وتحديات القيادة على الكثبان الرملية.

وسبق أن احتضنت صحراء ليوا تصوير مشاهد من سلسلة أفلام الخيال العلمي «ديون»، التي جسدت فيها الكثبان الرملية تضاريس كوكب «أراكيس» الخيالي.

وتستضيف صحراء ليوا بمنطقة الظفرة فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2027، خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 2 يناير 2027، ويقدم المهرجان على مدى 23 يوماً برنامجاً حافلاً بالتجارب الثقافية والتراثية الإماراتية، ورياضات السيارات والرياضات الصحراوية التقليدية، إلى جانب العروض الترفيهية العالمية والأنشطة العائلية، في محيط تل مرعب، أحد أبرز المعالم الطبيعية في منطقة الظفرة، الذي يتجاوز ارتفاعه 300 متر.