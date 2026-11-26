أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور إبراهيم الطراونة، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات رسمية اليوم في مقر المجلس بأبوظبي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، "حفظه الله"، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان مختلف أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير آليات التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، إلى جانب التنسيق حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي، بما يدعم العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

ورحب معالي صقر غباش بمعالي الدكتور إبراهيم الطراونة والوفد المرافق له، مجدداً تهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني، وتمنى له التوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية والبرلمانية.

ووجه معاليه الدعوة إلى معالي رئيس مجلس النواب الأردني للمشاركة في المؤتمر البرلماني للمياه، الذي تستضيفه أبو ظبي في الثامن من ديسمبر المقبل مؤكداً أن الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية مشتركة لدولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وعنصراً أساسياً في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات الإماراتية الأردنية تستند إلى أسس راسخة من التاريخ والمصالح المشتركة، أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، لتشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات العربية القائمة على الأخوة والتفاهم والتنسيق المستمر.

وأشار معاليه إلى أن المواقف البرلمانية المتوافقة بين البلدين تجاه مختلف الملفات العربية والإقليمية والدولية تنطلق من خصوصية العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما، وما تقوم عليه من رؤى مشتركة تجاه قضايا السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد خصوصية العلاقات الإماراتية الأردنية من الناحية الاستراتيجية، وما تستند إليه من توافق في قراءة التحولات الإقليمية وفهم طبيعة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة، مشدداً على وقوف دولة الإمارات، قيادة وشعباً، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الفكر المتطرف والتهديدات الإرهابية، ودعم كل ما من شأنه حماية أمن الدول واستقرارها وصون نسيجها الاجتماعي ومؤسساتها الوطنية.

وشدد معالي صقر غباش على أهمية العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، بما يجعل التعاون البرلماني امتداداً لعمق العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين، والبناء على ما تحقق من إنجازات ومبادرات مشتركة، من خلال تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين المجلسين، لا سيما في مجالات تبادل الزيارات والخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، والاستفادة من التجارب المؤسسية في مجالي التشريع والرقابة، فضلاً عن تطوير أدوات العمل البرلماني واستشراف التشريعات وقياس أثرها، في ضوء التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة وما تفرضه من مسؤوليات جديدة على البرلمانات.

وثمن معاليه تعاون المملكة الأردنية الهاشمية مع دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى إيصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بالتعاون القائم بين البلدين في إطار عملية "طيور الخير".

من جانبه، أكد معالي إبراهيم الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تمثل نموذجاً إقليمياً بارزاً للعلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أواصر التاريخ المشترك والأهداف والرؤى الموحدة، والتي تعززت وترسخت على مدى العقود الماضية بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية الإماراتية تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المستمر، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووجّه معالي الدكتور إبراهيم الطراونة دعوة رسمية إلى معالي صقر غباش لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس النواب الأردني، بهدف مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية .

حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، و ناعمة عبداالله الشرهان ،والدكتور مروان المهيري ، وحشيمة العفاري، وسالم العامري وسلطان الزعابي، وعائشة الظنحاني، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني وسعادة ماجد ثلجي القطارنه، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة .