أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، سعادة موسى جافيري، رئيس لجنة السياسة الخارجية والتجارة الخارجية في برلمان جمهورية شمال مقدونيا، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى دولة الإمارات.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بسعادة موسى جافيري، متمنياً له التوفيق في زيارته، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا، وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول تعزيز قيم التسامح والتعايش وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان، وأكدا أهمية هذه القيم في دعم السلام والاستقرار وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

من جانبه، أعرب سعادة موسى جافيري عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص جمهورية شمال مقدونيا على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التعاون بين البلدين.