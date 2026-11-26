العين في 26 نوفمبر/ وام/ زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم (الخميس) فعاليات الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام في مركز أدنيك العين برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظّمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

رافق معاليه خلال الزيارة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد من كبار المديرين التنفيذيين في المجموعة.

وتجول معاليه في أجنحة المعرض، وتفقد قطاعاته المتنوعة، واستمع إلى شرح من ممثلي الشركات والجهات المشاركة حول أبرز منتجاتها وخدماتها، لا سيما الشركات الوطنية العاملة في مجالات الصيد والصقارة والفروسية، إلى جانب العلامات التجارية العالمية المشاركة.

وأشاد معاليه، عقب جولته في أجنحة المعرض، بمستوى التنظيم وتنوّع المعروضات، وثمّن جهود مجموعة أدنيك وشركائها التي أسهمت في النمو اللافت للمعرض وتوسيع نطاق المشاركة في دورته الثانية.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس اهتمام الشركات والجهات المتخصصة بالمعرض، ويؤكد قدرة القائمين عليه على تنظيم فعالية تحتفي بالتراث وتتيح فرصاً تجارية للشركات العاملة في هذه القطاعات.

وأكد معاليه أهمية الدور الذي يؤديه المعرض في الاحتفاء بالتراث الإماراتي وصون الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن الصقارة والفروسية جزء أصيل من تراث دولة الإمارات، وأن العروض والمسابقات تتيح للشباب التعرّف عن قرب إلى المهارات المرتبطة بهاتين الرياضتين والاستفادة من خبرات الممارسين الذين أسهموا في الحفاظ عليهما عبر الأجيال.

ونوّه معاليه بالحضور المتميز للشركات الوطنية إلى جانب العلامات التجارية العالمية، مشيراً إلى أن تنوّع المشاركات يعكس الثقة التي يحظى بها المعرض.

وأوضح أن المعرض يتيح للشركات الوطنية التعريف بمنتجاتها وخدماتها أمام الزوار والمتخصصين، وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، وبحث فرص التعاون في مجالات الصيد والصقارة والفروسية.

وثمّن معاليه اهتمام القائمين على المعرض بتقديم برنامج يراعي اهتمامات مختلف أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن مشاركة الآباء والأبناء في الأنشطة ومتابعتهم العروض معاً تتيح للأسر تعريف أبنائها بجوانب من الموروث الإماراتي، من الرياضات التراثية إلى الفنون والحرف اليدوية.

ويضم المعرض 14 قطاعاً تغطي الصيد والصقارة والفروسية والإبل والسلوقي، ومعدات الصيد والتخييم، ومركبات الترفيه في الهواء الطلق والرحلات البرية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 29 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك العين، على مساحة 35 ألف متر مربع، بمشاركة 1,020 عارضاً وعلامة تجارية، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة الأولى.

كانت الدورة الأولى قد استقبلت 116,617 زائراً، وهو أعلى عدد للزوار في تاريخ مركز أدنيك العين.

ويقدّم المعرض على مدى خمسة أيام برنامجاً متنوعاً من العروض والمسابقات والأنشطة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، ويستقبل زوّاره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.