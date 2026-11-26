دبي في 26 نوفمبر/ وام/ احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بعيد الاتحاد الـ55 بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين، ومنتسبي الشرطة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

حضر الاحتفال اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والضباط والموظفين.

تضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة وطنية وتراثية استحضرت قيم الاتحاد والهوية الإماراتية، وعكست مشاعر الفخر بالمسيرة الاتحادية، وعززت روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته.

وقال اللواء حارب الشامسي إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية لاستذكار رؤية الآباء المؤسسين وجهودهم في إرساء دعائم اتحاد قوي ومتماسك، ووضع أسس نهضة وطنية تواصل القيادة الرشيدة مسيرتها برؤى طموحة وإنجازات متواصلة.