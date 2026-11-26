دبي في 26 نوفمبر/ وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في الدورة الـ32 من معرض دبي العالمي للقوارب، المقام في «دبي هاربر» خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، من خلال استعراض زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة، ودورية أمنية بحرية، وسيارة إنقاذ متخصصة، للتعريف بإمكاناتها في تنفيذ المهام الأمنية وعمليات الإنقاذ في المسطحات المائية.

وقال العميد أحمد العديدي، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، إن المشاركة تهدف إلى إبراز دور شرطة دبي في تأمين الموانئ والسواحل، والتعريف بجاهزيتها للتعامل مع البلاغات والحوادث البحرية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب مع الجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض.

وتعرض شرطة دبي زورقاً أمنياً بحرياً مزوداً بأجهزة متطورة وأنظمة رادار تتيح رصد الأجسام في البحر، ودعم مهام تأمين الموانئ والسواحل والممرات المائية، فضلاً عن مساندة فرق الإنقاذ في أعمال الاستطلاع والمراقبة.

كما تستعرض زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة، الذي يدعم مهام الرصد والمراقبة والاستطلاع البحري، ويسهم في تعزيز تأمين الموانئ والسواحل والممرات المائية، ودعم التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية.

وتشارك الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بسيارة إنقاذ متخصصة، تتميز بقدرتها على التحرك في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، وهي مجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب إمكانات تشغيلية خاصة.