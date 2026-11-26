الشارقة في 26 نوفمبر/ وام/ نظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، بمقره في المدينة الجامعية بإمارة الشارقة، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة طلاب من مدرسة الرويضة، وحضور عدد من موظفي الوزارة ومنتسبي المركز.

واستُهلّ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، رحّب فيها بالحضور، معرباً عن سعادته بمشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 يمثل واجباً وطنياً لاستذكار مسيرة الاتحاد المباركة، واستحضار جهود الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد ووضع أسس النهضة والتنمية التي تنعم بها الدولة اليوم، كما أشار إلى أهمية غرس قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة، وتعريفهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته، وتعزيز ارتباطهم بموروثه الثقافي والحضاري.

وتضمّن الاحتفال مجموعة من الفقرات والفعاليات الوطنية والتراثية التي قدّمها طلاب مدرسة الرويضة، عبّروا خلالها عن حبهم لدولة الإمارات واعتزازهم بهويتها الوطنية، وفخرهم بمسيرة الاتحاد وإنجازات الدولة وما حققته من نهضة وتقدم في ظل قيادتها الرشيدة.

كما شهدت الفعالية تنظيم مسابقات ومنافسات ثقافية ووطنية تفاعلية للطلاب، قدّم المركز خلالها جوائز تشجيعية للمشاركين، وتناولت أسئلة حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكرى تأسيس الاتحاد، وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بهدف تعزيز معارف الطلبة بتاريخ وطنهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب تفاعلي يجمع بين المعرفة والمتعة.

وسادت الاحتفال أجواء وطنية مفعمة بالمحبة والانتماء، عكست روح التلاحم والتكاتف التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وجسّدت أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية والتربوية في إحياء المناسبات الوطنية، وتعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء لدى الأجيال الناشئة.