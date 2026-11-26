دبي في 26 نوفمبر/وام/ فازت جمعية الصحفيين الإماراتية بجائزة برنامج "إثراء 2026"، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي، تقديراً لدورها وإسهاماتها في تعزيز العمل الصحفي والمجتمعي، وترسيخ المسؤولية المهنية للإعلام، وتوسيع نطاق المبادرات التي تربط القطاع الصحفي بمختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المؤسسات المتميزة ضمن الدورة الثالثة من البرنامج، الذي أقامته الهيئة في أبراج الإمارات بدبي.

تسلمت الجائزة سعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بحضور محمد الطنيجي، نائب الرئيس، وعلي الهنوري، أمين السر، وأسماء محمد، مديرة الجمعية.

يأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود جمعية الصحفيين في إحداث أثر اجتماعي مستدام، وتبني ثقافة التحسين المستمر، والارتقاء بكفاءة خدماتها ومبادراتها المجتمعية، بما يعزز حضورها مؤسسةً مهنيةً ومجتمعيةً فاعلة، ويسهم في تطوير المشهد الإعلامي وترسيخ دوره في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات.

وأكدت سعادة فضيلة المعيني أن الفوز بالجائزة يمثل مصدر اعتزاز للأسرة الصحفية الإماراتية، ويجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية والمهنية في دعم مسيرة التنمية المجتمعية.

وقالت: "نعتز بهذا الفوز والتقدير من هيئة تنمية المجتمع بدبي، ونراه تأكيداً على أن رسالة الصحافة لا تتوقف عند نقل الأحداث وصناعة المحتوى، بل تمتد إلى المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التماسك والتلاحم، وإبراز النماذج والمبادرات الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتفاعلاً".

وأضافت: "نؤمن في جمعية الصحفيين بأن الإعلام شريك أصيل في التنمية، وأن مسؤوليتنا المهنية تفرض علينا تطوير أدواتنا ومبادراتنا، وتعزيز حضورنا في القضايا المجتمعية، وتوظيف خبرات الصحفيين والإعلاميين لخدمة الإنسان والمجتمع ويمنحنا هذا التكريم حافزاً لمواصلة العمل وإطلاق مبادرات أكثر تأثيراً واستدامة".

وأشارت فضيلة المعيني إلى أن الجمعية ستواصل تعزيز شراكاتها مع المؤسسات والجهات المعنية بالعمل المجتمعي، وتوسيع نطاق مبادراتها التي تجمع بين الرسالة الإعلامية والأثر التنموي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وأعربت عن تقدير الجمعية الكبير لبرنامج "إثراء"، مؤكدة دوره المحوري في تطوير مسيرتها المؤسسية، من خلال إتاحة تقييم شامل وموضوعي للأداء، وتحديد فرص التطوير، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأشارت إلى أن البرنامج وفر أدوات عملية قيّمة أسهمت في تعزيز ممارسات الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، بما يعكس التزام الجمعية بتطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مجتمعية أكثر كفاءة واستدامة.