أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ نظمت مجموعة "إمستيل" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 بحضور أعضاء القيادة التنفيذية للمجموعة، وموظفيها في مصانعها بأبوظبي والعين والمفرق، وذلك في أجواء جسدت قيم الاتحاد والاعتزاز بالهوية الوطنية والإرث الثقافي الإماراتي.

تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من التراث الإماراتي، شملت عروضاً فنية وفلكلورية وألعاباً شعبية، إلى جانب تقديم المأكولات الإماراتية التقليدية، بما يعكس ثراء الموروث الثقافي للدولة وأصالته.

تأتي هذه الاحتفالية انطلاقاً من حرص "إمستيل" على ترسيخ قيم الاتحاد، والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات، وتجديد التزامها بمواصلة المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة للدولة، ودعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.