دبي في 26 نوفمبر / وام / استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم (الخميس)، معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، وذلك في مكتب سموّه بدبي.

ورحّب سموّه بالوزير الكندي، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية، في ضوء حرص البلدين على توسيع نطاق تعاونهما المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويدعم تطلعاتهما التنموية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية، وفرص توسيع الشراكات الاستثمارية، والاستفادة من المقومات التي يتمتع بها اقتصادا البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وكندا.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وترسيخ علاقات التعاون القائمة على المصالح المشتركة، انطلاقاً من نهجها الاقتصادي المنفتح ورؤيتها التنموية الطموحة، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

كما تطرّق اللقاء إلى الآفاق الجديدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، ودورها في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتوسيع فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم تنافسية اقتصادي البلدين ويسهم في الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي إلى دولة الإمارات، ضمن جولة خليجية تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، ودعم جهود كندا لتنويع علاقاتها التجارية.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة عبدالرحمن النيادي، سفير دولة الإمارات لدى كندا.