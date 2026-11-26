أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي غيرتس ياونزيمس بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية لاتفيا.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، والفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي غيرتس ياونزيمس بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين، بما يحقق الازدهار والرخاء لشعبيهما.