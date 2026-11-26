الشارقة في 26 نوفمبر / وام/ احتفلت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أبنائها المنتسبين، في أجواء وطنية جسّدت مشاعر الفخر بمسيرة الاتحاد وإنجازاته، والاعتزاز بالهوية الإماراتية والقيم التي أرساها الآباء المؤسسون.

وتضمّن الحفل فقرات وطنية وأنشطة ترفيهية وتفاعلية أتاحت للأبناء التعبير عن حبهم للوطن، والتعرف إلى معاني الاتحاد وقيمه الأصيلة بأساليب تتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية، بما يعزز وعيهم بتاريخ الدولة وإرثها الحضاري.

وشهدت الاحتفالية مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية، التي قدمت مجموعة من المعزوفات الوطنية وسط تفاعل الأبناء، إلى جانب نادي السيارات القديمة، الذي أضفى طابعاً تراثياً على الفعالية من خلال عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية، مستحضراً جانباً من ملامح الماضي وذاكرة المجتمع الإماراتي.

وقالت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن عيد الاتحاد الـ55 يمثل مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ونحرص خلالها على غرس القيم الوطنية في نفوس أبنائنا، وتعريفهم بمسؤولياتهم تجاه وطنهم، وتحفيزهم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بالعلم والعمل والإخلاص.

وأضافت أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بإشراك أبنائها في المناسبات الوطنية، لما تحمله من أبعاد تربوية واجتماعية تسهم في تعزيز اعتزازهم بهويتهم الإماراتية، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم والمسؤولية تجاه الوطن.