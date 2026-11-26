الشارقة في 26 نوفمبر / وام / نظمت مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة الرياضية وتوسيع مشاركة الأطفال في مختلف الألعاب 4 مهرجانات رياضية متخصصة في الحاضنات الرياضية والسباحة وكرة السلة والجمباز بمشاركة أكثر من 620 طفلاً وطفلة من مختلف مراكزها ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة بما أتاح لهم فرصة خوض تجارب تنافسية متنوعة واستعراض مهاراتهم وإمكاناتهم الرياضية وتعزيز روح التحدي والعمل الجماعي لديهم.

و شهد مهرجان الحاضنات الرياضية الذي أُقيم في مركز الطفل بالقرائن ضمن مشروع الحاضنات الرياضية المنفذ بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مشاركة 80 منتسبة قدّمن عروضاً فردية وجماعية في رياضات الجودو والتايكواندو والرماية بالقوس والسهم والمبارزة واستعرضت المشاركات المهارات التي اكتسبنها خلال التدريبات فيما حظيت العروض بتفاعل وتشجيع من الحضور وأولياء الأمور عكست مستوى تطور قدراتهن الرياضية وأهمية المشروع في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها.

وفي مجال الرياضات المائية استضاف مسبح مركز الطفل بحلوان مهرجان السباحة بمشاركة 246 طفلاً وطفلة تضمن منافسات في السباحة الحرة وسباحة الظهر والتتابع المتنوع الذي أُدرج للمرة الأولى ضمن مسابقات المهرجان وشكّلت المنافسات فرصة للمشاركين لاستعراض مهاراتهم ومستوياتهم الفنية وإبراز عدد من المواهب الواعدة في هذه الرياضة.

وفي سياق تعزيز الألعاب الجماعية تم تنفيذ مهرجان كرة السلة بمشاركة 230 طفلاً وطفلة في مركز الطفل بالمدام حيث ركّز على تنمية المهارات الأساسية للعبة وتعزيز مفاهيم التعاون والعمل بروح الفريق. وشهدت المنافسات أداءً مميزاً من الفرق المشاركة عكس قدرتها على توظيف مهاراتها الفنية والتنسيق الجماعي داخل الملعب.

كما احتضن مركز الطفل بالقرائن مهرجان الجمباز للإناث بمشاركة 65 طفلة من مختلف المراكز قدّمن عروضاً مهارية واستعراضية أظهرت تطور قدراتهن الحركية والبدنية وما اكتسبنه من مهارات في التوازن والمرونة والتركيز فضلاً عن تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتشجيعهن على مواصلة التميز في هذه الرياضة.

وأكدت نورة الشامسي نائب مدير مؤسسة أطفال الشارقة أن هذه المهرجانات الرياضية تمثل فرصة للأطفال لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الرياضية أمام أولياء أمورهم والجمهور واستعراض ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في أجواء محفزة تدعم حضورهم وثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم كما تسهم هذه المشاركات في تنمية مهاراتهم البدنية والذهنية والاجتماعية وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل الجماعي وروح المبادرة لديهم.

وأشارت إلى أن إتاحة الفرصة للأطفال للظهور أمام الجمهور ومشاركة إنجازاتهم تعزز شعورهم بالفخر بما يحققونه وتمنح أولياء الأمور فرصة لمشاهدة تطور أبنائهم ومهاراتهم عن قرب بما يعكس حرص «أطفال الشارقة» على توفير تجارب نوعية تسهم في بناء شخصيات واثقة ومبادرة وإعداد أجيال تمتلك مقومات التميز والقيادة والابتكار بما ينسجم مع رؤية مؤسسة ربع قرن.

واختُتمت المهرجانات بتكريم الأطفال المشاركين وتوزيع الميداليات عليهم تقديراً لجهودهم ومشاركتهم وتحفيزاً لهم على مواصلة ممارسة الرياضة والارتقاء بمهاراتهم.