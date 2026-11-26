أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ وقع مركز أبوظبي للصحة العامة وجمعية الإمارات لطب العيون وشركة "روش" للمستحضرات الصيدلانية في الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التوعية بأمراض العين المرتبطة بالسكري، ودعم الكشف والتشخيص المبكرين لها في إمارة أبوظبي، مع التركيز على الوذمة البقعية السكرية.

جاء توقيع المذكرة خلال مؤتمر جمعية الإمارات لطب العيون لعام 2026، بحضور الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لطب العيون ورئيسة جمعية الإمارات الطبية، وسعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، ومحمد الشعراوي، المدير العام لشركة "روش" للمستحضرات الصيدلانية في دولة الإمارات.

وتحدد المذكرة مجالات التعاون بين الجهات الثلاث، وتشمل تطوير حملات مشتركة للتوعية والتثقيف بشأن أمراض العين المرتبطة بالسكري، وتنفيذ مبادرات تستهدف الكشف المبكر، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التوعية والفحص.

وستعمل الجهات على إعداد محتوى تثقيفي ورسائل توعوية موجهة إلى الجمهور، عبر القنوات الرقمية والتقليدية، للتعريف بالوذمة البقعية السكرية، وتشجيع المصابين بالسكري على إجراء فحوصات العين الموصى بها بانتظام، مع توجيه جهود خاصة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العين المرتبطة بالمرض.

كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل تثقيفية للمتخصصين في الرعاية الصحية، وتعزيز التنسيق بين التخصصات المختلفة لتطوير مسارات الكشف المبكر والإحالة، واستكشاف الأدوات والأساليب التي تسهم في توسيع مشاركة أفراد المجتمع في مبادرات صحة العين.

وتُعد الوذمة البقعية السكرية إحدى مضاعفات مرض السكري، وتحدث نتيجة تراكم السوائل وتورم الجزء المركزي من شبكية العين، ما قد يؤثر في القدرة على الإبصار. وتساعد فحوصات العين المنتظمة على اكتشاف التغيرات في الشبكية قبل ظهور أعراض واضحة، بما يدعم التشخيص والتدخل في مراحل مبكرة.

وقالت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي إن أمراض العين المرتبطة بالسكري قد تؤثر في الرؤية وجودة الحياة، ما يجعل التوعية وإجراء فحوصات العين في الوقت المناسب من الأولويات للأشخاص المصابين بالسكري.

وأضافت أن التعاون يجمع الخبرات السريرية والقيادة في مجال الصحة العامة وقطاع الصناعة لتعزيز التثقيف لدى أفراد المجتمع والمتخصصين في الرعاية الصحية، وتشجيع الاكتشاف المبكر لأي تغيرات محتملة في صحة العين، ودعم تطوير مسارات أكثر فاعلية للكشف المبكر والإحالة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد السويدي إن الوقاية من المضاعفات المرتبطة بالأمراض المزمنة، ومنها السكري، والحد منها، تمثل جزءاً من جهود حماية صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

وأضاف أن تعزيز الوعي وتشجيع الفئات الأكثر عرضة للخطر على اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة يدعمان الكشف المبكر وتحقيق نتائج صحية أفضل، مشيراً إلى أن التعاون مع جمعية الإمارات لطب العيون وشركة "روش" يتيح الاستفادة من الخبرات المتكاملة لدعم أولويات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

بدوره، قال محمد الشعراوي إن الوعي العام والفحص والتشخيص المبكر يمكن أن تُحدث فارقاً في رحلة المريض، مؤكداً أهمية التعاون طويل الأجل بين مختلف مكونات منظومة الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات الصحية المعقدة.

وأضاف أن العمل المشترك مع مركز أبوظبي للصحة العامة وجمعية الإمارات لطب العيون يسهم في توظيف الخبرات المختلفة لتعزيز الوعي بأمراض العين المرتبطة بالسكري، وتبادل المعرفة، وتشجيع اتخاذ الإجراءات المبكرة لحماية صحة العين وسلامة البصر.

وتستند المذكرة إلى التزام الجهات الثلاث بالتعاون في مجالات التوعية والتثقيف وتبادل المعرفة ذات الصلة بالصحة العامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات.