عجمان في 26 نوفمبر/وام/ حققت دائرة المالية في عجمان إنجازاً نوعياً بعدما أضحت أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تنفذ الربط الإلكتروني المباشر مع الهيئة الاتحادية للضرائب وتنجز الأتمتة الكاملة لعملية تقديم الإقرارات الضريبية للمجموعة الضريبية بما يتيح تقديم الإقرار الضريبي المجمّع بصورة آلية ومتكاملة دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدائرة لدعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز كفاءة العمليات المالية وتطوير تجربة حكومية شاملة من خلال إعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها والانتقال إلى منظومة رقمية مترابطة تختصر الوقت والجهد وتحد من الإجراءات غير الضرورية

وبفضل الربط الإلكتروني المباشر مع الهيئة الاتحادية للضرائب أصبحت عملية إعداد وتقديم الإقرار الضريبي المجمّع تتم آلياً بدءاً من تجهيز البيانات وصولاً إلى تقديم الإقرار دون تدخل يدوي في نقل البيانات بما يعزز دقتها وموثوقيتها ويرفع كفاءة الإجراءات ويضمن تكامل مراحل العملية الرقمية التي تشمل 17 جهة حكومية ضمن المجموعة الضريبية.

وأسهمت مراحل التطوير في تقليص الوقت اللازم لإعداد الإقرار الضريبي المجمّع من ثلاثة أيام إلى دقائق معدودة مع تحقيق نسبة أتمتة بلغت 100% وذلك بعد انتقال العملية من الإجراءات اليدوية إلى الأتمتة الجزئية وصولاً إلى التكامل الإلكتروني الكامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب

وأكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو التوسع في التحول الرقمي وتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة تتسم بالشفافية وتسهل الامتثال الضريبي وتدعم الاستدامة المالية

وقال إن أتمتة تقديم الإقرارات الضريبية تمثل نموذجاً للخدمات الضريبية التي شهدت نقلة نوعية في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الاتحادية للضرائب ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الخدمات الحكومية والتحسين المستمر لتجربة المتعامل.

وأضاف أن جهود تصفير البيروقراطية أسهمت في تسريع الإجراءات الضريبية وتسهيلها فيما عززت الأتمتة قدرات الهيئة على توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد بما يرفع دقة المخرجات وكفاءة العمليات ويدعم تقديم خدمات رقمية استباقية.

من جانبه قال سعادة مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية في عجمان إن تنفيذ الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للضرائب وأتمتة تقديم الإقرارات الضريبية بالكامل يمثل إنجازاً نوعياً يعكس جهود الدائرة في تطوير العمليات المالية الحكومية وتبسيطها ويترجم مستهدفات تصفير البيروقراطية والتجربة الحكومية الشاملة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس.

وأكد أن الدائرة ستواصل الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير التكامل بين الأنظمة والجهات الحكومية بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة تواكب تطلعات حكومة عجمان والجاهزية للمستقبل وتنسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو تحقيق الريادة الحكومية عبر الابتكار والتركيز على النتائج

من جهته قال يوسف مراد مدير مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة إن الأتمتة الكاملة لتقديم الإقرارات الضريبية للمجموعة تمثل نموذجاً عملياً لتحويل مستهدفات تصفير البيروقراطية إلى نتائج قابلة للقياس من خلال إعادة تصميم الإجراءات والاستفادة من التكامل الرقمي المباشر مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأضاف أن أثر المشروع لم يقتصر على تسريع الإنجاز بل امتد إلى تبسيط خطوات العمل والاستغناء عن النماذج والملفات التقليدية ورفع كفاءة توظيف الموارد البشرية بما يعزز دقة المخرجات وموثوقيتها.

وأوضح أن مؤشرات الأداء أظهرت انخفاض عدد خطوات العملية من 25 إلى 7 خطوات بنسبة تحسن بلغت 72% وتراجع عدد الإجراءات من خمسة إلى إجراءين بنسبة 60% فضلاً عن الاستغناء عن النماذج والمستندات المستخدمة التي انخفضت من عشرة إلى صفر.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الأتمتة من صفر إلى 100% وخفض عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 63 حقلاً إلى حقلين فقط بنسبة 96.8% إلى جانب تقليص زمن الإنجاز بنسبة 99% من خمسة أيام عمل إلى عشر دقائق

ويؤكد هذا الإنجاز توجه دائرة المالية في عجمان نحو ترسيخ الابتكار والتحسين المستمر والتكامل الرقمي نهجاً مؤسسياً مستداماً لتقديم نموذج متطور للعمل المالي الحكومي يقوم على البساطة والكفاءة والموثوقية ويجعل التكنولوجيا محركاً لتصميم تجارب حكومية أكثر سلاسة وفاعلية