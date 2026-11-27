ويلينغتون في 27 نوفمبر / وام / أظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيوزيلندية، التي أعلنتها اللجنة الانتخابية اليوم الجمعة، عدم حصول الائتلاف الحكومي اليميني الحالي أو كتلة المعارضة اليسارية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والبالغة 66 مقعدا من أصل 130 مقعدا في البرلمان، وذلك عقب اقتراع السابع من نوفمبر الجاري الذي شهد مشاركة 2.8 مليون ناخب.

وأفادت اللجنة الانتخابية بأن فرز 400 ألف من "الأصوات الخاصة"، وبينها أصوات المقيمين في الخارج، أسفر عن خسارة الحزب الوطني المنتمي ليمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون مقعدين، ليستقر مجموع مقاعد الكتلة اليمينية عند 65 مقعدا، متضمنا 13 مقعدا لحزب "إيه سي تي" و12 مقعدا لحزب "نيوزيلندا أولا".

وحصلت كتلة المعارضة اليسارية بقيادة كريس هيبكينز من حزب العمال على 58 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن النتائج الأولية، وشملت هذه الحصيلة حصول حزب "الخضر" على 17 مقعدا وحزب "تي باتي ماوري" المدافع عن حقوق السكان الأصليين على خمسة مقاعد.

وبرز حزب "أوبورتيونيتي" الوسطي الجديد، بقيادة المستشارة التجارية كيولا وونغ، طرفا محوريا في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بحصوله على سبعة مقاعد، إذ أكدت وونغ عدم انحياز حزبها لأي من الكتلتين واستعدادها للتفاوض والعمل مع أي من الطرفين، في وقت أظهرت فيه النتائج تزايد حصة الأحزاب الصغيرة مقارنة بالحزبين الرئيسيين "الوطني" و"العمال".

ويعتمد النظام الانتخابي في نيوزيلندا منح كل ناخب صوتين لاختيار الحزب السياسي والممثل المحلي، لانتخاب أعضاء مجلس برلماني واحد تتولى من خلاله الحكومة المركزية إدارة شؤون البلاد في ظل عدم وجود نظام ولايات.

-خلا-