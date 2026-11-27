بون في 27 نوفمبر / وام / تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمي للمرة الأولى عتبة الدرجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة لمدة سبعة أيام متتالية، وفق ما أكدته خدمة تغير المناخ التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" للاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أظهرت البيانات ارتفاع درجات الحرارة بين 18 و24 نوفمبر الجاري بأكثر من درجتين مقارنة بمتوسط الفترة من 1850 إلى 1900، متخطية فترات الارتفاع المحدودة المسجلة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024، كما سجل يوم 23 نوفمبر رقما قياسيا جديدا للانحراف اليومي بلغ 2.25 درجة فوق متوسط ما قبل الصناعة.

وأوضحت المسؤولة الإستراتيجية للمناخ في "كوبرنيكوس" سامانثا بيرجيس أن هذا الارتفاع لا يعني تجاوز عتبة الدرجتين طويلة الأجل المحددة في اتفاق باريس، لكنه يمثل نذيرا قويا لمسار تطور المناخ، في وقت أشار فيه تقرير للأمم المتحدة إلى عدم إمكانية تجنب تخطي حد الـ1.5 درجة ولو مؤقتا.

ودعت بيرجيس إلى خفض سريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لوقف الاحترار الكامن والمستمر، والذي يتفاقم حاليا بفعل ظاهرة "إل نينيو" المرجح أن تكون الأعنف منذ بدء التسجيلات بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

-خلا-