رأس الخيمة في 27 نوفمبر / وام / وقعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مذكرتي تفاهم مع كلٍّ من شركة "إنفايروسيرف" وشركة "إيفريكا"، وذلك على هامش قمة رأس الخيمة للطاقة 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة إدارة النفايات في الإمارة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الشراكات المتخصصة والحلول التقنية الحديثة.

وقال سعادة المهندس طارق إبراهيم السلمان، مدير عام دائرة الخدمات العامة: تمثل هاتان المذكرتان خطوة مهمة في مسيرة الدائرة نحو منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات في رأس الخيمة، تجمع بين الخبرة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والحلول الرقمية الذكية التي ترفع كفاءة العمليات الميدانية، ونحرص من خلال هذه الشراكات على الاستفادة من أفضل التجارب الإقليمية والعالمية، بما يخدم المجتمع ويحافظ على بيئة الإمارة للأجيال القادمة.

وقع المذكرتين عن دائرة الخدمات العامة سعادة المهندس طارق إبراهيم السلمان، فيما وقعهما عن شركة "إنفايروسيرف" محمود رشيد الرئيس التنفيذي للشركة، وعن شركة "إيفريكا" ميرت باروتجي المدير العام للشركة.

وتنص المذكرة الأولى على التعاون في إدارة النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها مع شركة "إنفايروسيرف" المتخصصة في هذا المجال، والتي تدير مرفق "ذا ريسايكلنغ هب"، أحد أكبر المرافق المتكاملة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المنطقة، لتقديم خدمات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتخلص الآمن من الأصول التقنية واستعادة غازات التبريد، ويقع مقر الشركة في مدينة دبي الصناعية وهي مملوكة لمجموعة "تدوير" وشركة "دبال القابضة".

وترسي المذكرة الثانية المبرمة مع شركة "إيفريكا"، ومقرها الرئيسي في الجمهورية التركية، إطارا للتعاون الإستراتيجي في التحول الرقمي لعمليات إدارة النفايات عبر منصة رقمية سحابية تشمل جمع النفايات وتتبع الأسطول وتتبع مسار المواد، وتعتمد عليها بلديات ومشغلو خدمات النفايات في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دائرة الخدمات العامة على بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة، وتبني أحدث التقنيات في تقديم خدماتها، دعماً لمساعي إمارة رأس الخيمة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة.