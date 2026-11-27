أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / تقدم هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركتها في المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين 2026، تجارب تراثية متنوعة تحظى باهتمام الزوار وتفاعلهم، حيث يشهد جناح الهيئة حضوراً من مختلف الفئات العمرية، لاستكشاف ما يقدمه من أنشطة تجمع بين المعارف المتوارثة والتجارب الحية والوسائل التفاعلية، في أجواء تعكس ثراء الموروث الإماراتي وتنوعه.

وتشكل مشاركة الهيئة، مساحة للتواصل المباشر مع الجمهور، إذ تتنوع اهتمامات الزوار بين استكشاف المعارف التقليدية وتجربة الأنشطة الرقمية ومتابعة العروض الفنية، بما يضفي على الجناح طابعاً حيوياً يجمع مختلف جوانب التراث، ويتيح للزوار الانتقال بين تجارب تستحضر الماضي وتقدم ملامحه بأساليب معاصرة.

وتبرز الغرفة الغامرة ضمن التجارب التي تستوقف الزوار، إذ تقدم مشاهد بصرية تستحضر علاقة الأجداد بالنجوم والمواسم، وتكشف جانباً من معارفهم في رصد نجم سهيل وحسابات "ديرة الدرور"، فيما تشكل لعبة "تحدي الهدد" محطة تفاعلية تتيح للجمهور خوض تجربة افتراضية في الصقارة، والتعرف على جانب من المهارات المرتبطة بها، في تجربة تستقطب اهتمام مختلف الفئات العمرية.

وفي جانب آخر من الجناح، تضفي الفنون الأدائية أجواء من الحيوية على المشاركة، وتقدم للزوار مشاهد من الموروث الفني الإماراتي، فيما يسلط ركن الشعر الضوء على مكانة القصيدة في الذاكرة الثقافية، ويتيح التعرف على برنامجي "أمير الشعراء" و"المنكوس"، ودورهما في إبراز المواهب الشعرية والمحافظة على حضور الشعر في المشهد الثقافي.

ويحضر الموروث الاجتماعي من خلال المجلس الإماراتي الذي يستقبل الزوار بأجواء الضيافة والترحاب، فيما تسلط ورش ومسابقة "سنع القهوة" التي تقام في الحضيرة الضوء على جانب من التقاليد المرتبطة بإعداد القهوة وتقديمها، وما تحمله من دلالات اجتماعية تعكس قيم الكرم وحسن استقبال الضيوف.

وتتيح المشاركة أيضاً للمهتمين بالشعر والتراث الاطلاع على مجموعة من أبرز إصدارات الهيئة، التي تتناول موضوعات متنوعة في الموروث الشعبي والأدب، إلى جانب التعرف على مشاريعها ومبادراتها عبر الشاشة التفاعلية، بما يفتح المجال أمام الزوار لاكتشاف جوانب من العمل المعرفي والتوثيقي الذي تضطلع به الهيئة.