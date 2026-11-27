عجمان في 27 نوفمبر / وام / شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، احتفالية الدائرة بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي جسدت معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، واستحضرت مسيرة الاتحاد الشامخ وما حققته الدولة من إنجازات وريادة في مختلف المجالات.

وأقيمت الاحتفالية في مقر الدائرة بحضور مدرائها وموظفيها ومراجعيها، وسط أجواء وطنية عكست روح الأسرة الواحدة والاعتزاز بالانتماء والولاء للدولة، وجسدت معاني التآلف والتلاحم التي تعكس قيم الأسرة الإماراتية والمجتمع.

واستُهلت الاحتفالية بعرض فيديو افتتاحي استعرض مسيرة دولة الإمارات ومحطاتها المضيئة منذ قيام الاتحاد، وما حققته من إنجازات تنموية وحضارية رسخت مكانتها بين دول العالم، تلتها فقرة شعرية وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والولاء للوطن وقيادته، واستحضرت القيم الأصيلة التي قام عليها الاتحاد.

‎وشهدت الاحتفالية إطلاق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، "هوية أحياء عجمان"، في مبادرة نوعية تهدف إلى إبراز الطابع المميز لأحياء الإمارة، وتعزيز حضور هويتها الأصيلة، بما يعكس خصوصية كل حي وما يحمله من ملامح تاريخية وثقافية واجتماعية.

ودشنت الدائرة المرحلة الأولى للمبادرة باختيار هوية حي "الرقايب" متجسدة بشجرة "الغاف" وما تحمله من رمزية وطنية وارتباط أصيل بالبيئة المحلية والتراث الإماراتي، وما تجسده من معاني الأصالة والتجذر والعطاء.

‎وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن إطلاق "هوية أحياء عجمان" يأتي انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الموروث المحلي وتعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية، وإبراز السمات التي تميز أحياء الإمارة، انسجاما مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية.

وقال إن الأحياء ليست مجرد نطاقات عمرانية، بل فضاءات نابضة بالحياة تختزن ذاكرة المجتمع وتعكس أصالته وتطوره، وتشكل جزءاً أصيلاً من ملامح عجمان.

وأشار إلى حرص دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، على تطوير مبادرات تعزز جودة الحياة، وترتقي بالمشهد الحضري، وتحقق التوازن بين المحافظة على الموروث والانتقال نحو مستقبل عمراني مستدام، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل الإمارة، ويعزز الروابط المجتمعية التي تشكل الأسرة محوراً أساسياً فيها.

‎وتضمن برنامج الاحتفال عرضاً مسرحياً بعنوان "من بحر الأجداد إلى مجد الاتحاد"، جسّد رحلة الإمارات من ماضيها العريق المرتبط بالبحر والتراث وقيم الأجداد، وصولاً إلى حاضرها المزدهر ومستقبلها الطموح في ظل الاتحاد، مسلطا الضوء على التحولات الحضارية والتنموية التي شهدتها الدولة، وعلى تلاحم أبنائها وتمسكهم بإرثهم الوطني، والقيم التي تتوارثتها الأجيال، وتترسخ في الأسرة والمجتمع.

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن احتفالها بعيد الاتحاد الـ55 يمثل مناسبة وطنية غالية أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين وضعوا أسس دولة جعلت الإنسان محور التنمية، وحققت إنجازات استثنائية في مختلف القطاعات.

وأضافت: وتواصل مسيرة العطاء والإنجاز قيادة حكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه الحكام، وترسخ من خلال مسيرتها قيم الأسرة والتلاحم المجتمعي التي تشكل امتداداً أصيلاً لمبادئ الاتحاد.

واختتمت الاحتفالية بأجواء وطنية جسدت عمق الانتماء والولاء، وجدد خلالها موظفو الدائرة عهدهم بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، بما يعزز مكتسبات الاتحاد ويصون منجزاته للأجيال القادمة، انسجاماً مع قيم عام الأسرة وما يحمله من معانٍ تعزز التماسك والترابط بين أفراد المجتمع.