العين في 27 نوفمبر / وام / احتفلت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مركز سالم بن حم الثقافي، بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات في مقر المركز بمدينة العين، وسط أجواء وطنية عكست الاعتزاز بمسيرة الاتحاد ومنجزاته في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم سموه المتواصل لتمكين أصحاب الهمم.

حضر الحفل الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، وسعادة عبدالله الحميدان المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، والشيخ سالم بن ركاض العامري، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، إلى جانب أصحاب الهمم وأسرهم وعدد من الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والمجتمعية.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري أن الاحتفال مع أصحاب الهمم وأسرهم يجسد نهج الدولة في وضع الإنسان بمقدمة أولويات التنمية ويعكس قيم التلاحم والتكافل، مشددا على أهمية مواصلة المبادرات التي تبرز مواهبهم وتعزز مشاركتهم الثقافية والوطنية.

من جانبه، أشاد سعادة عبدالله الحميدان بالتعاون مع المركز لترسيخ الدمج والتفاعل المجتمعي، مؤكدا أن تمكين أصحاب الهمم نهج راسخ في الدولة بفضل دعم القيادة، وأن المناسبات الوطنية تعزز روح الانتماء وتتيح إبراز قدراتهم ومشاركة أسرهم فرحة الوطن.

واستهل برنامج الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمن فقرات وطنية وتفاعلية قدمها طلبة مركز العين ومركز زايد لأصحاب الهمم للرعاية والتأهيل وكورال مدرسة صقر الإمارات ومدرسة الصدارة، إضافة إلى عرض مرئي بعنوان "أسر صنعت الإمارات" ولعبة الفريج وعرض الليزر.

كما اشتمل الاحتفال على أركان للتصوير والولاء و"كلمة في حب الإمارات" و"لوحات في حب الوطن" أتاحت للمشاركين التعبير عن اعتزازهم براية الدولة ومسيرتها، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والمجتمعية لترسيخ الهوية الوطنية وإشراك أصحاب الهمم في المناسبات الوطنية.