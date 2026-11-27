عواصم في 27 نوفمبر / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض وتدمير 318 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، تزامنا مع شن قواتها ضربات استهدفت إمدادات ومنشآت حيوية وعسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة "ريا نوفوستي"، أن الضربات طالت سفينة شحن عسكري جنوب غربي أوديسا، وأربع قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبتروفسك، ومحطتي كهرباء فرعيتين في كريفوي روغ وجيتومير، إضافة إلى منشأة "تيرموبلاست" لإنتاج المسيرات في خميلنيتسكي ومصنع "إم بي كا إيه - أوكرانيا" للمعدات الكهربائية في زابوروجيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حذر أمس من استعداد القوات الروسية لشن هجوم واسع يستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية، معلنا التنسيق مع الشركاء في أوروبا وخارجها لتأمين أسلحة إضافية مضادة للمسيرات، والتحضير لتبادل واسع للأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين ضمن تحالف يضم 54 دولة.

وعلى الجانب الأمني، أعلن جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع القوات المسلحة ضبط جندي في مقاطعة دونيتسك للاشتباه بتزويده الاستخبارات الروسية بإحداثيات عسكرية بعد استدراجه عبر حسابات وهمية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

سياسيا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه حض نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في الصين على وقف "العدوان العسكري" تجاه أوروبا لإنهاء الحرب سريعا، وذلك غداة دعوته في بيان مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته موسكو إلى عدم توسيع نطاق الحرب.

بدوره، أقر المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بوصول المباحثات التي أجراها برفقة المبعوث ستيف ويتكوف مع الجانب الروسي بشأن قضية الأراضي إلى "طريق مسدود"، مشيرا في الوقت ذاته إلى إظهار بوتين ضبطا للنفس بعدم استخدام الأسلحة النووية.

إلى ذلك، نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تقارير إعلامية ألمانية وصفها المستشار فريدريش ميرتس بـ"الصادمة" حول تخطيط موسكو لنشر أسلحة نووية في الفضاء، مؤكدة التزام بلادها بمعاهدة عام 1967، واعتبرت أن تلك المزاعم تهدف لتبرير برنامج الأمن الفضائي الذي أعلنه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بقيمة 35 مليار يورو.

-خلا-