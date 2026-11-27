أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / حقق مشروع "ذا كانوبيز سانكتشواري" في وجهة "ياس بوينت" مبيعات تجاوزت 900 مليون درهم خلال إطلاقه، وفق ما أعلنته مجموعة الدار اليوم، امتدادا لنجاح المرحلة الأولى وتأكيدا لاستمرار الطلب على الوجهات السكنية العصرية في جزيرة ياس بأبوظبي.

وشكل العملاء الذين يشترون من "الدار" للمرة الأولى 77% من إجمالي المشترين، فيما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 67% من المبيعات بصدارة جنسيات من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وهولندا، وبلغت نسبة المشترين دون 45 عاما 41%، وتوزعت الحصص بواقع 69% للرجال و31% للنساء.

ويطرح المشروع وحدات سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكوّنة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، وتطل مبانيه على مساحات خضراء تبلغ 11 ألف متر مربع بمحاذاة حدائق عامة تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع، مدعومةً بمرافق عصرية تشمل مسابح وصالات رياضية ومناطق ألعاب للأطفال ومساحات للعمل المشترك والاسترخاء.

ويندرج المجمّع ضمن وجهة "ياس بوينت" البحرية التي تطورها المجموعة بقيمة 6 مليارات درهم وتضم مرافق ضيافة وتجزئة وتعليم وممشى بحرياً بطول 700 متر وأول شاطئ على الساحل الشمالي للجزيرة، فضلاً عن قربها من أبرز معالم الترفيه في جزيرة ياس والوجهتين المرتقبتين "ديزني أبوظبي" و"سفير أبوظبي".