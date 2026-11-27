بودابست في 27 نوفمبر / وام / أبرمت غرف دبي أربع مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع آفاق التعاون، ونظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، 210 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة المجرية "بودابست" بين شركات دبي ونظيراتها المجرية لبحث فرص الأعمال الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك في ختام فعاليات بعثتها التجارية إلى بولندا والمجر.

ويأتي هذا الحراك الاقتصادي في ظل تجاوز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي والمجر 2.9 مليار درهم خلال عام 2025 محققة نموا سنويا بنسبة 12.6%، بالتوازي مع ارتفاع عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنسبة 720% خلال خمس سنوات ليصل إلى 246 شركة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ30 شركة في نهاية عام 2020، ومواصلة الشركات المجرية تعزيز حضورها في الإمارة بانضمام 42 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم الأربع بين غرف دبي وكل من غرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، واتحاد الشركات المجرية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر، وذلك خلال منتدى أعمال "مزاولة الأعمال مع المجر" الذي عقدته الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بودابست، ووزارة الاقتصاد والطاقة في المجر، وغرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، والوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، واتحاد الشركات المجرية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر.

وشارك في المنتدى 316 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في المجر، وشهد كلمات افتتاحية لكل من سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة راشد الطنيجي سفير دولة الإمارات لدى المجر، وسعادة ميكلوس بوداي نائب وزير دولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد والطاقة المجرية، وإيليك ناجي رئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه: نلتزم بتعزيز شراكات الأعمال مع الأسواق العالمية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام شركات دبي لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتوسيع حضورها الدولي، بما يدعم نمو تجارة دبي الخارجية ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار؛ وتأتي البعثة التجارية إلى المجر في إطار الجهود المبذولة لتوثيق الروابط بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتطوير التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تمكين شركات دبي من التوسع في المجر، واستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المجرية إلى الإمارة، وتعزيز نمو التجارة البينية.

واستعرض سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، خلال المنتدى، المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، وشبكة علاقاتها الاستراتيجية، ودورها المحوري بوصفها منصة عالمية لانطلاق الشركات المجرية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

في المقابل، تناول مارسيل نيميث، نائب المدير العام للوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، أبرز مقومات الاقتصاد المجري، بما يشمل القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة، والحوافز الاستثمارية، وأوجه الدعم الاستراتيجي المتاحة للشركات الإماراتية الراغبة في تأسيس أعمالها في المجر والتوسع عبر أسواق الاتحاد الأوروبي.

وضمت البعثة ممثلين عن 22 شركة تتخذ من دبي مقراً لها وتنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، شملت الأغذية والمشروبات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وتجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، والمجوهرات، ومواد البناء والإنشاءات، والحلول والخدمات البيئية، والبلاستيك والمطاط، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة.