أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / أسهمت جمعية واجب التطوعية في تنظيم احتفالية عيد الاتحاد الـ"55"، التي استضافتها هيئة زايد لأصحاب الهمم، بحضور أعضاء مبادرة "كلنا شرطة"، وذلك في إطار الاحتفاء بالمناسبة الوطنية تحت شعار "انتماء وولاء".

وتندرج مشاركة الجمعية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية، إلى جانب دعم دمج أصحاب الهمم وتوسيع مشاركتهم في المناسبات والفعاليات الوطنية، بما يتيح لهم التفاعل مع الأنشطة المختلفة في بيئة مهيأة لاحتياجاتهم.

وشملت مهام المتطوعين استقبال الضيوف وتنظيم إجراءات التسجيل، وتوفير الدعم اللوجستي، ومساندة أصحاب الهمم، والإشراف على موقع الاحتفالية، فضلاً عن تنسيق الفقرات الوطنية، بما أسهم في تنظيم الفعالية وتيسير مشاركة الحضور.

وأشادت الجمعية بجهود متطوعيها والجهات المشاركة والمنظمة، مؤكدة أهمية تكامل الجهود في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع وقيم العطاء في المجتمع.

وبمناسبة عيد الاتحاد الـ"55"، هنأت الجمعية القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنية دوام الأمن والأمان والازدهار للدولة، واستمرار مسيرة الاتحاد.