العين في 27 نوفمبر / وام / نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، ولجنة تمكين المرأة الفرنسية الإماراتية التابعة لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، النسخة الرابعة من "منتدى مجالس سيدات أعمال الإمارات" في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي، تحت شعار "تأمين المستقبل: الجذور والجاهزية وتعزيز المرونة المالية"، بمشاركة أكثر من 130 من القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة ورواد الأعمال والخبراء والمبتكرين الشباب، لبحث تعزيز الشراكات الاستراتيجية ومواكبة الشركات التي تقودها المرأة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، الرئيسة الفخرية للجنة تمكين المرأة الفرنسية الإماراتية، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، أن المرأة الإماراتية مارست جوهر المرونة المالية وإدارة المخاطر منذ زمن الغوص على اللؤلؤ عبر تدبير شؤون الأسرة والموارد المحدودة، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والأسرة، وأن جاهزية المجتمعات للمستقبل تُقاس بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص مع الحفاظ على جذورها وقيمها.

وتخلل الافتتاح كلمات ترحيبية ألقتها كل من سعادة نور التميمي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسعادة مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، ونايلة سماحة خليفة مديرة لجنة تمكين المرأة الفرنسية الإماراتية، فيما شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، وقعتها سعادة نور التميمي وأغنيس لوبيز-كروز المديرة العامة للغرفة، لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات وتمكين الوصول إلى الأسواق بين أبوظبي وفرنسا.

وأوضحت سعادة أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن المذكرة تترجم الثقة المتراكمة عبر أربع دورات للمنتدى إلى فرص ملموسة للتبادل التجاري والاستثمار والمشاريع المشتركة مع فرنسا، بينما أشارت سعادة مريم بن الشيخ إلى دور التكامل بين المجالس في بناء قدرات سيدات الأعمال والقيادات الشابة وتعزيز تنافسيتهن محلياً ودولياً، وأكدت أغنيس لوبيز-كروز أهمية المنتدى في تعميق الروابط الاقتصادية الإماراتية الفرنسية واستكشاف فرص الابتكار والتحول التكنولوجي.

وناقشت جلسات المنتدى آفاق الاقتصاد بمشاركة ممثلة عن السفارة الفرنسية، وسبل تعزيز الجاهزية المؤسسية في جلسة "المرونة وإدارة الأزمات: القيادة الاستراتيجية في مواجهة التحديات" بمشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة "تريندز" و"أرديان" و"شنايدر إلكتريك"، إلى جانب استعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والمرونة الرقمية، وعقد جلسة شبابية بعنوان "آفاق الجيل القادم: توسيع نطاق النمو والاستدامة والمرونة المالية".

وواكب المنتدى، المتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، مستهدفات "عام الأسرة 2026" بتخصيص جلسة حول استمرارية الشركات العائلية وانتقال القيادة عبر الأجيال، واختتم أعماله بورشة الذكاء الاصطناعي "Ready by 7" لتطوير مساعد تنفيذي شخصي يدعم إدارة شؤون الأسرة والأعمال، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال.