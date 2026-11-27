دبي في 27 نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جاهزية الهيئة الكاملة للتعاون في بناء نموذج إماراتي للعطاء الثقافي بالشراكة مع وزارة الثقافة عبر أربعة مرتكزات رئيسية، داعيا الشركات والتجار وأفراد المجتمع وجهات المجتمع المدني إلى دعم المؤسسات المجتمعية غير الهادفة للربح المعنية بتعزيز ونشر وصون التراث الثقافي والفنون الأصيلة، بوصفه من أعظم أبواب البر المستدام التي تحرس الهوية الوطنية وتخدم المجتمع.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها معاليه خلال الجلسة الرئيسية لـ"منتدى العطاء الثقافي"، الذي نظمته وزارة الثقافة ضمن أعمال "قمة الأثر 2026" التي استضافها "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في مدينة إكسبو دبي أمس، تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار"، وتناول فيها محاور تكامل الدوافع الدينية من زكاة وصدقة ووقف مع القيم الإنسانية والمجتمعية في الدولة.

وأوضح الدكتور الدرعي أن دولة الإمارات تمتلك تجربة وقفية رائدة تتجلى في الإيرادات الوقفية السنوية المرتفعة للحملات التي تطلق في الدولة وتعدد المؤسسات الوقفية الفاعلة، مشيرا إلى اعتزاز الهيئة بكونها من أوائل المؤسسات الوقفية في البلاد، واستعدادها لبناء نموذج العطاء الثقافي عبر أربعة مرتكزات، أولها تنويع الصيغ لاستقطاب مختلف شرائح المانحين، وثانيها التكامل المؤسسي بين الجهات الوقفية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع عموما.

وبين أن المرتكز الثالث يتمثل في ابتكار الأدوات من خلال قوة إبداعية وقفية تواكب العصر وتخاطب الأجيال الجديدة، وتفعيل دور المؤثرين الكبار وصناع المحتوى في التوعية بثقافة الوقف أو تخصيص منصاتهم لدعم الحملات الوقفية الثقافية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية، وصولاً إلى نماذج مبتكرة مثل "وقف القنوات والمنصات الرقمية" ليكون ريعها المعرفي والمادي مستداماً وموجهاً إلى القطاع الثقافي، فيما يقوم المرتكز الرابع على تطوير الاستثمار وإدارة الأوقاف بعقلية اقتصادية حديثة وتوظيف أدوات الاستثمار الذكي والمستدام لتنمية الأصول الوقفية وتعظيم الريع وتوجيهه بكفاءة لدعم كل المجالات ومنها الثقافة والفنون.

وشدد معاليه على أن الأوقاف في دولة الإمارات تُدار بكفاءة وشفافية عالية وحوكمة صارمة، وتخضع لتدقيق داخلي وخارجي سنوي يضمن حفظ الأصل وتعظيم الريع وانتظام الإيرادات واستدامة الصرف، موضحا أن الحل العملي لتوجيه الأوقاف نحو القطاع الثقافي يكمن في نشر التوعية وبناء جسور التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمثقفين والتحفيز على الاستثمار في الوقف الثقافي، بما يحقق فائضاً مستداماً يمتد أثره لدعم قطاعات حيوية أخرى في المجتمع.

وقال الدكتور الدرعي إن لغة الأرقام والتصنيف الذي احتلته دولة الإمارات ضمن الدول الأولى المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم يترجمان كون العطاء منظومة متكاملة من القيم الدينية والهوية الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة التي مأسست العمل الإنساني، مرجعا هذا التكامل إلى أربعة أسس تشمل الإرث الوطني وقيم الكرم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتكامل البعد الديني مع الموروث الإماراتي في توازن من خلال الزكاة والوقف ودورهما في تلبية احتياجات المجتمعات، والدافع الديني لنيل الثواب والأجر، والسعادة الإنسانية التي يحققها الوقف للواقف برؤية ثمرته قائمة تنفع الناس في حياته وتستمر من بعده.

وأشار معاليه إلى أن الوقف شكّل عبر التاريخ قاعدة صلبة لبناء مؤسسات المجتمع وضمان استدامة مبادراتها الثقافية والاجتماعية، مؤكدا أن الوصول إلى "وقف الثقافة" يتطلب استيعاب شمولية منظومة الوقف التي تتسع لكل مرافق الحياة، وتوجيه جزء من الأوقاف إلى التعليم والصحة والثقافة وكل ما فيه مصلحة المجتمع، وفهم هذه الرسالة في سياقها الأشمل من خلال أربعة أنظار وأدوار تدعم جهود الدولة في تعزيز استخدام اللغة العربية والفنون والحرف التقليدية الأصيلة الحافظة لهوية شعب الإمارات.

واستعرض معاليه هذه الأدوار الأربعة، وفي مقدمتها صيانة الهوية الوطنية ضمن إطار مقصد العلم والتعليم اللذين يمثلان مع الوقف صنوين في صناعة الحضارة، وثانيها إعمار الوقت عبر الوقف المعرفي الذي يسهم في صناعة السعادة واستثمار الوقت فيما ينفع من خلال إتاحة الكتب والمصادر للجميع، وثالثها رعاية المواهب الشابة في الخط العربي والشعر والتأليف والفنون والحرف التقليدية الأصيلة وربط الطالب بتراثه لتظل الهوية حية ومتوارثة، ورابعها إحياء دور تحقيق المنفعة العامة بالوعي وتوجيه المانحين إلى مجالاته، لافتا إلى أن دراسات عديدة تشير إلى إسهام الوقف في تشغيل 90% من الجامعات الغربية، وتجاوز حجم الأصول المالية الوقفية لجامعة "هارفارد" 50 مليار دولار.