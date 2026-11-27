أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / أعلنت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، مواعيد عمل عياداتها ومراكز الفحص الطبي للإقامة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، خلال عطلة عيد الاتحاد الـ55، التي تمتد من يوم الأربعاء 2 ديسمبر وحتى يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوص الطبية للإقامة خلال أيام العطلة الرسمية.

وأوضحت "عيادات صحة" أن عدداً من عياداتها سيواصل استقبال المراجعين على مدار الساعة طوال أيام العطلة الثلاثة، فيما ستعمل العيادات والمراكز الأخرى وفق جداول زمنية معدّلة، بما يضمن توافر الخدمات الصحية وتيسير حصول الأفراد والأسر عليها في مختلف أنحاء الإمارة.

وفي أبوظبي، ستواصل عيادات الزعفرانة والبطين والباهية ومدينة محمد بن زايد والسعديات وبني ياس تقديم خدماتها على مدار الساعة أيام 2 و3 و4 ديسمبر، فيما ستستقبل عيادات المشرف والروضة ومدينة خليفة والمقطع والفلاح والشامخة والسمحة والمفرق المراجعين يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً خلال الأيام الثلاثة.

أما في مدينة العين، فستواصل عيادات سويحان والقوع ومزيد والهير والختم والهيلي والعامرة ونعمة تقديم خدماتها على مدار الساعة طوال أيام العطلة، بينما ستعمل عيادات رماح والمويجعي وعود التوبة والمقام وزاخر والجاهلي والطوية والنيادات يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً، في حين ستغلق عيادات الخزنة والشويب والفقع، إلى جانب مركز العين لطب الأسنان، أبوابها طوال أيام العطلة الثلاثة.

وفي ما يتعلق بمراكز الفحص الطبي للإقامة التابعة لـ"عيادات صحة"، فستعمل وفق جداول زمنية محددة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر.

وفي أبوظبي، تستقبل مراكز أبوظبي ومزيد مول المراجعين يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، فيما ستعمل مراكز مصفح والشهامة وبني ياس والاتحاد من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، أما مركزا الوحدة مول والمشرف مول فسيستقبلان المراجعين من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً، بينما سيمتد العمل في مركز الغاليريا مول من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وفي العين، ستعمل مراكز الفحص الطبي للإقامة في العامرة والنود يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، فيما ستستقبل مراكز العين وسويحان المراجعين يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.

أما في منطقة الظفرة، فستعمل مراكز مدينة زايد وغياثي من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، في حين ستغلق مراكز المرفأ والسلع ودلما وليوا، إلى جانب مراكز توب بريستيج والنخبة ومكاني مول، أبوابها طوال أيام العطلة.

وأكدت "عيادات صحة" التزامها المستمر بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول، وضمان استمرارية تقديم الرعاية خلال العطلات الرسمية، بما يلبي الاحتياجات الصحية للأفراد والأسر في مختلف أنحاء الإمارة.