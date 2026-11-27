أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / تنطلق يوم الأربعاء المقبل منافسات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس البطولة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة اكتمال جميع التحضيرات الخاصة بالبطولة، عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع سفارة دولة الإمارات لدى مملكة البحرين واللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات وضمان جاهزية فرق العمل، تمهيداً لانطلاق الحدث الذي يواصل رسالته في نشر رياضة سباقات الصقور والتعريف بقيمها الأصيلة، عبر محطات تستضيفها الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وتبدأ المنافسات في الثاني من ديسمبر بإقامة شوطي "بيور جير" و"جير شاهين"، فيما يشهد اليوم الثاني إقامة شوطي "قرموشة" و"جير تبع"، على أن تتأهل الصقور الخمسة الأولى من كل شوط من الأشواط الرئيسية الأربعة إلى منافسات شوط الكأس.

وتتواصل المنافسات في الرابع من ديسمبر بإقامة شوطي الحرار والشواهين "إنتاج مزارع"، على أن تختتم البطولة في الخامس من ديسمبر بإقامة شوط الكأس بمشاركة 20 صقراً من المتأهلين، لتحديد بطل النسخة الثانية، فيما تنطلق الأشواط يومياً عند الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد اتحاد الإمارات للصقور استمرار التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالبطولة، فيما تقرر فتح باب التسجيل وتركيب الحلقات حضورياً في موقع إقامة الحدث بمنطقة الوسمية يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وكانت اللجنة العليا المنظمة قد أتاحت التسجيل أمام الصقارين من مملكة البحرين الشقيقة لمدة 30 يوماً عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالبطولة "EFRC"، لإتاحة الوقت الكافي لتقديم طلبات المشاركة ومراجعتها وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وتعد كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور أول بطولة دولية لسباقات الصقور تحمل اسم دولة الإمارات وتقام خارج حدودها، وقد أطلقت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتقام سنويا في قارات مختلفة اعتباراً من موسم 2025-2026، بهدف الارتقاء برياضة سباقات الصقور، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الرياضة، وصون إرث الصقارة ونشره، وتعزيز حضورها على الأجندة الرياضية الدولية.

وأشاد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بمستوى التنسيق والتواصل الفاعل بين الجهات المعنية في الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، مشيداً بجهود فرق العمل في استكمال الاستعدادات بما يضمن تنظيم البطولة بالصورة التي تليق بمكانتها، ومواصلة مسيرة تميزها على مختلف الأصعدة.