أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / وقعت مجموعة "بيورهيلث" وشركة "ووب" مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج بيانات الأجهزة القابلة للارتداء بالمعلومات الطبية للمستخدمين عبر منصة "بيورا" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتطوير برنامج مخصص لرعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم.

ويرتكز التعاون على ربط المؤشرات الحيوية التي ترصدها أجهزة "ووب" بالسجلات الطبية والفحوص المخبرية على منصة "بيورا"، لتنبيه المستخدمين عند تغير مؤشرات القلب إلى قياس ضغط الدم تقليدياً أو طلب استشارة طبية وربطهم بخدمات الرعاية عبر التطبيقين، على أن تستند تعديلات خطط العلاج إلى التقييمات السريرية.

وأكدت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، أن الشراكة تدعم التحول نحو الرعاية الاستباقية والتنبؤ المبكر بالمخاطر عبر الجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا والمراقبة المستمرة، فيما أوضح ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ووب"، أن توظيف المتابعة المستمرة للمؤشرات الصحية يعزز الوعي بصحة القلب ويسهم في تطوير أساليب الوقاية من الأمراض المزمنة.

ويشمل التعاون استكشاف إجراء أبحاث مشتركة استنادا إلى البيانات الصحية الواقعية وتطوير مؤشرات جديدة مع تقييم توسيع النطاق مستقبلاً ليشمل الصحة الأيضية وحالات مثل السكري، على أن تركز المرحلة الأولى من الشراكة على دولة الإمارات مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى أسواق أخرى.