الشارقة في 27 نوفمبر / وام / دشن الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، مبنى مركز شرطة الحيرة الشامل، بحضور المديرين العامين وعدد من الضباط المختصين، وذلك ضمن جهود القيادة المتواصلة لتحديث وتطوير مرافقها الشرطية وتعزيز مقومات العمل الأمني بما يتناسب مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من متطلبات أمنية متنامية.

ويحظى مركز شرطة الحيرة الشامل بأهمية إستراتيجية ضمن خارطة العمل الأمني في إمارة الشارقة نظراً لطبيعة النطاق الجغرافي الذي يغطيه المركز وتنوّع الأنشطة السكنية والتجارية التابعة لمحيط اختصاصه؛ إذ يضطلع بدور محوري في بسط الأمن وحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات والتصدي للظواهر المخلّة بأمن المجتمع، فضلاً عن دوره في دعم الجهود الوقائية وتعزيز فاعلية التعامل مع المستجدات الأمنية وتوفير مظلة شرطية شاملة تخدم مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي تدشين المبنى امتداداً لجهود شرطة الشارقة في تمكين مراكزها الشاملة من أداء مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية من خلال توفير مقومات تشغيلية متقدمة تدعم سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات وانسيابية العمل وتكفل توحيد الجهود وتكاملها بما يعزز قدرة المركز على تحقيق مستهدفاته الأمنية والاستجابة لمتطلبات محيطه الحيوي بكفاءة وسرعة واقتدار.

كما يعكس تدشين المبنى حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخ حضورها الفاعل في مختلف مناطق الإمارة انطلاقاً من أهمية التواجد الأمني في تلبية الاحتياجات الأمنية لأفراد المجتمع والاستجابة لمتطلباتهم بكفاءة وفاعلية بما يعزز شعورهم بالأمن والأمان والطمأنينة ويدعم استدامة الاستقرار وجودة الحياة في إمارة الشارقة.