دبي في 27 نوفمبر/ وام/ نظمت مؤسسة الإمارات للدواء احتفالا بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العام للمؤسسة، ومديري الإدارات وموظفي المؤسسة، في أجواء عكست الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، والفخر بما حققته الدولة خلال مسيرتها الاتحادية.

وأكدت المؤسسة أن عيد الاتحاد يجسد نهجاً وطنياً انطلق برؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، "طيب الله ثراهم"، الذين وضعوا دعائم دولة جعلت من وحدة الصف مصدر قوتها، ومن العمل المشترك ركيزةً لمسيرتها، مشيرة إلى أن الاعتزاز بالانتماء إلى دولة الإمارات يمثل دافعاً لمواصلة العمل من أجل تقدمها وازدهارها، ويعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه الإسهام في ترسيخ الأمن الدوائي والارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وتواصل مؤسسة الإمارات للدواء تطوير الأطر والسياسات، وتطبيق معايير الجودة، وتسريع إتاحة المنتجات الطبية المبتكرة، من خلال دورها التنظيمي والرقابي، وبما يعزز جاهزية القطاع الدوائي في الدولة.

تخلل الاحتفال مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية والثقافية التي استعرضت الموروث الإماراتي وجسدت روح الاتحاد.