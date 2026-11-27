دبي في 27 نوفمبر / وام / كرّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحاصلين على وسام رئيس مجلس الوزراء، والمنشآت الصحية الحائزة تصنيف 5 نجوم في نظام التصنيف العالمي للخدمات الحكومية، والأفضل أداءً في نظام "أفكاري"، وأصحاب المشاريع الابتكارية الرائدة والأبحاث العلمية والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الإدارات الداعمة وفرق العمل المعنية بتنظيم فعالية الابتكار المؤسسية، وذلك في ختام مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026".

وجاء التكريم تتويجاً لجهود المؤسسة في توظيف الابتكار بوصفه دافعاً رئيسياً لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء، ومشاركتها في هذا الحدث الوطني عبر مجموعة من الفعاليات النوعية التي ضمت معارض ومسابقات وبرامج تدريبية تطبيقية ركزت على تطوير القدرات الابتكارية للكوادر الصحية وتعزيز الشراكات والارتقاء بتجربة المرضى.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة مركز التدريب والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن ترسيخ الابتكار في منظومة الرعاية الصحية يرتبط بالقدرة على تحويل المعرفة والأفكار والتقنيات الحديثة إلى حلول قابلة للتطبيق تحقق قيمة ملموسة للمرضى والمجتمع، وتسهم في تعزيز جودة الخدمات وكفاءة تقديمها واستدامة تطويرها، مشيرةً إلى أن الاستثمار في الابتكار يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصحي.

وشهدت مشاركة المؤسسة، تعزيزاً للتطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، إقامة فعالية "عيادة الذكاء الاصطناعي" (The AI Clinic) تحت شعار "التعلم بالممارسة" بالتعاون مع شركة "فايزر" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تنمية مهارات الكوادر الصحية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المهنية في البحث والتطوير الدوائي والرعاية الصحية.

وأثمر تعاون المؤسسة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عن تنفيذ أربع فعاليات ركزت على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول مبتكرة في مجال الصحة النفسية، وبناء مساعدي الذكاء الاصطناعي، وتطبيق منهجيات الابتكار، بما يعزز الربط بين الابتكار والتحديات الواقعية وتطوير المهارات التطبيقية.

وتضمنت أجندة المؤسسة خلال شهر الإمارات للابتكار عدداً من المعارض التخصصية، أبرزها معرض "مستقبل الرعاية.. اليوم"، ومعرض الابتكار للذكاء الاصطناعي، ومعرض "مبتكرون يصنعون المستقبل: حلول ابتكارية لأثر مستدام"، والتي سلطت الضوء على التطبيقات العملية للابتكار الطبي والحلول الذكية والتحول الرقمي، وأتاحت المجال أمام الطلبة لتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار تطوير القدرات الابتكارية، قدمت المؤسسة برنامج "الابتكار نحو الغد" الذي ركز على تحليل التحديات وفهم احتياجات المستفيدين وتطوير حلول مبتكرة، وبرنامج "عائد يتجاوز الأرقام" الذي استعرض منهجيات قياس العائد على الاستثمار في الابتكار وأثره المالي والتشغيلي والمجتمعي، بما يعكس توجه المؤسسة نحو ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع وتطوير حلول صحية تستند إلى المعرفة والتقنيات الحديثة وتدعم الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الصحية وتجربة المرضى.