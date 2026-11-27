أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / أطلقت حكومة أبوظبي خدمة "سوق تم" بوصفها أول خدمة من نوعها في العالم تتيح بيع وشراء السيارات المستعملة وإتمام مراحل المعاملة كافة عبر منصة "تم" بالاعتماد على البيانات الحكومية الرسمية المتوفرة للمركبات، إلى جانب إتاحة الشراء المباشر للوحات المميزة الجديدة للمرة الأولى، على أن تتاح الخدمة للجمهور الشهر المقبل.

ويهدف إطلاق "سوق تم"، الذي يأتي قبيل انطلاق فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2026"، إلى تقديم تجربة أكثر موثوقية وشفافية في بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال الاعتماد على البيانات الحكومية وسجلات الشرطة للتحقق من البيانات الرسمية للمركبات، بما يشمل الملكية وسجل الحوادث ونوع المركبة وطرازها وسنة الصنع.

وتمنح الخدمة المستخدمين إمكانية اختيار المركبات مباشرة من ملفاتهم الشخصية في منصة "تم" لتظهر تلقائياً بيانات المركبة الموثقة في السجلات الحكومية، وعقب الاتفاق على البيع يجري إتمام عملية الدفع ونقل الملكية رسمياً عبر المنصة التي توفر أيضاً خدمات التأمين على المركبات، مع التحقق من هوية البائع والمشتري من خلال حساباتهما المرتبطة بالهوية الرقمية.

وتتيح "سوق تم" للمستخدمين، وللمرة الأولى، الاطلاع على الأرقام المتاحة وإتمام عملية الشراء المباشر للوحات المميزة الجديدة التي يطرحها مركز النقل المتكامل في أبوظبي، والمتوقع أن تتم نحو ست مرات سنوياً عبر المنصة.

وتقتصر خاصية الإدراج التلقائي للبيانات في المرحلة الأولى على المركبات المسجلة في أبوظبي، فيما يمكن عرض المركبات المسجلة في الإمارات الأخرى للبيع عبر المنصة دون أن تظهر تفاصيل تاريخ المركبة وملكيتها تلقائياً من السجلات الحكومية، في حين يتولى البائع إدخال عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة والمعلومات المتعلقة بحالتها.

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام منصة "تم": تعد موثوقية المعلومات من أبرز التحديات التي تواجه عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة، ومن خلال إطلاق خدمة (سوق تم)، نسعى إلى معالجة هذا التحدي بالاستفادة من البيانات الحكومية الرسمية للمركبات، بحيث يتمكن البائع والمشتري من الاطلاع عليها، وإتمام مراحل عملية البيع ضمن منصة واحدة، مما يعزز الشفافية والثقة بين الطرفين.

وأضاف: نسعى في (تم)، بالتعاون مع شركائنا، إلى تبسيط الخدمات والمعاملات التي تمس جوانب الحياة اليومية في أبوظبي، مما يتطلب منا توسيع نطاق العمل على تقديم تجارب تتجاوز الخدمات الحكومية التقليدية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية والمحافظة على وقت الناس ليخصصوه لما يهمهم في حياتهم.

وتشارك حكومة أبوظبي في فعاليات "جيتكس جلوبال 2026"، التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ومدينة إكسبو دبي تحت شعار "نمنح الوقت قيمته.. ونترك لكم أجمل لحظاته"، بهدف استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط تجربة المتعاملين وتوفير وقتهم.

وتعد خدمة "سوق تم" إضافة نوعية إلى منصة "تم"، المنصة الموحدة للخدمات الحكومية في أبوظبي التي تضم أكثر من 1200 خدمة حكومية وخاصة وحققت نسبة رضا للمتعاملين وصلت إلى 94.5%، ويأتي إطلاقها بعد شهر من تأسيس شركة "تم العالمية" الهادفة إلى توسيع انتشار التقنيات والخبرات التي طُورت من خلال منصة "تم" وإتاحتها للحكومات حول العالم للمرة الأولى.