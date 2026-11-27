أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / احتفت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم فعالية احتفالية وطنية جمعت موظفي المدينة الطبية وشركاءها والمرضى وعائلاتهم، في أجواء مفعمة بروح الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، عكست عمق القيم الإماراتية الأصيلة ومعاني الوحدة والتلاحم التي أرست دعائم الاتحاد.

وشهدت الفعالية برنامجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية التي استحضرت الموروث الإماراتي الأصيل، وتضمنت عروضاً تراثية ومسابقات تفاعلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة لإعداد القهوة العربية وصناعة العطور، بما أتاح للمشاركين فرصة التعرف إلى جوانب من العادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة، والاحتفاء بمكونات الهوية الوطنية في أجواء مجتمعية جامعة.

كما اشتملت الاحتفالات على ركن مخصص للأطفال، تضمن أنشطة ترفيهية وتفاعلية، فضلاً عن لوحة تفاعلية أتاحت للمشاركين التعبير عن مشاعر المحبة والوفاء لدولة الإمارات، وتجسيد اعتزازهم بمسيرتها وإنجازاتها، في مشهد عكس مشاركة مختلف الفئات العمرية في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع "عام الأسرة"، في تأكيد على أهمية تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم والتواصل بين أفراد المجتمع، كما تعكس التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية الراسخ بوضع المرضى وعائلاتهم في صميم أولوياتها، وتكريس نهج الرعاية الصحية الذي يضع الإنسان والأسرة في قلب منظومة الخدمات الصحية، بما يعزز تجربة المرضى ويدعم مشاركتهم ومشاركة ذويهم في مختلف المبادرات والأنشطة المجتمعية.