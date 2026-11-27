أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، مشروع "همة" للوحدات العلاجية المتنقلة في مركز أبوظبي للتوحد التابع للهيئة، بهدف توسيع نطاق الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للطلبة، وتعزيز فرص حصولهم على التدخلات المتخصصة داخل بيئتهم التعليمية المألوفة.

حضر حفل تدشين المشروع سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، وطلال فارس المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الإدماج الإجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومن جانب برجيل الدكتور شمشير فياليل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، ومن هيئة زايد لأصحاب الهمم الدكتورة فاطمة الظاهري مدير إدارة الرعاية الصحية ، وخلود عبد الرحيم مديرإدارة مراكز الرعاية والتأهيل في الهيئة.

يأتي تطبيق المشروع، الذي طورته برجيل ضمن مبادراتها في مجال التأهيل المتقدم، استجابة للاحتياجات الفعلية التي حددها المركز، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للخدمات العلاجية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلبة للاستفادة منها، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً والطلبة غير المستفيدين حالياً من بعض الخدمات، ودعم انتظام حصولهم على التدخلات العلاجية بالتوازي مع برامجهم التعليمية.

وتوفر الوحدات العلاجية خدمات متخصصة تشمل علاج النطق واللغة، والعلاج الوظيفي، والخدمات النفسية والسلوكية، والعلاج الحسي، وفق الاحتياجات الفردية لكل طالب والخطط العلاجية المعتمدة، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل، وتعزيز الاستقلالية، وتنمية القدرة على معالجة المثيرات الحسية والتعامل معها، ودعم المشاركة في الأنشطة الحياتية اليومية.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام بالإنابة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشروع "همة" يمثل نموذجاً عملياً للشراكات التي تستثمر الخبرات والإمكانات المشتركة لتحقيق أثر مباشر ومستدام في حياة أصحاب الهمم وأسرهم، ويعكس حرص الهيئة على تطوير الخدمات والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمستفيدين من خلال حلول مبتكرة ومرنة، وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مشروع "همة" من شأنه أن يعزز الخدمات التأهيلية المقدمة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يتطلب شراكات فاعلة تجمع بين الخبرة والتخصص والقدرة على الابتكار، مشيرا إلى أن مشروع "همة" امتداد للشراكة الإستراتيجية بين هيئة زايد لأصحاب الهمم وبرجيل، وترجمة عملية على تطوير منظومة علاجية أكثر مرونة وكفاءة، تضع احتياجات المستفيدين في مقدمة الأولويات، وتدعم حصولهم على الخدمات المتخصصة في البيئة المناسبة لهم.

وأوضح أن المشروع يجسد توجه الهيئة نحو تبني حلول مبتكرة تواكب احتياجات المستفيدين وتعزز كفاءة الخدمات، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في بناء مجتمع شامل يضمن لأفراده فرص الوصول إلى الخدمات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إنه في ظل الطلب المتزايد على خدمات التأهيل المتخصصة، بات من الضروري إعادة النظر في آليات تقديم الرعاية الصحية وأماكن توفيرها، ومن خلال تعاونهم مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، تم تطوير نموذجاً مبتكراً يتيح تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال ضمن بيئات مألوفة توفر لهم الراحة والدعم اللازم.

ويعتمد المشروع على وحدات علاجية مستقلة ومجهزة ضمن هياكل متنقلة، صُممت لتقديم خدمات التأهيل المتخصصة داخل المؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية.

ويوفر هذا النموذج بديلا مرنا للتوسع في البنية التحتية التقليدية، من خلال سرعة تركيب الوحدات وتشغيلها داخل المنشآت القائمة، مع إمكانية تطويرها وزيادة عددها وتوسيع نطاق خدماتها مستقبلاً وفقاً للاحتياجات ونتائج التشغيل.

ويستفيد المشروع من حلول الرعاية الصحية المتنقلة التي تقدمها شركة "دوكتور"، المشروع المشترك بين برجيل القابضة ومجموعة موانئ أبوظبي، بما يوفر بيئة علاجية مجهزة تتيح تقديم الخدمات داخل المركز، وتحد من حاجة الطلبة إلى التنقل بين المرافق المختلفة، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وأنشطتهم اليومية.

وامتد التعاون بين الجانبين إلى دعم توظيف أصحاب الهمم وتمكينهم، وتنفيذ مبادرات إنسانية مشتركة داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، بما يعزز الجهود الرامية إلى تطوير حلول مستدامة ترتقي بجودة حياة أصحاب الهمم وتدعم دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ومن شأن المشروع أن يعزز انتظام حصول الطلبة على التدخلات العلاجية، ويوفر لهم خدمات متخصصة في مركزهم، بما يدعم استمرارية البرامج التأهيلية، ويخفف الأعباء عن الطلبة وأسرهم، ويساعد على تنمية مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة في مختلف الأنشطة اليومية.