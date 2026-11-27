دبي في 27 نوفمبر / وام / ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في مدينة إكسبو بدبي، حيث تم استعراض سير العمل في تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية والمبادرات الوطنية.

وناقش المجلس التقارير المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية بشأن نتائج تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات الوطنية في قطاعات التعليم، والتجارة الخارجية، والطاقة، والخدمات البريدية، إضافة إلى المقترحات المرفوعة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والمالية العامة للحكومة الاتحادية وفق أفضل الأنظمة والممارسات ذات العلاقة.

من جانب آخر، استعرض المجلس عدداً من السياسات والأطر التنظيمية المقدمة لتطوير جاهزية الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، إضافة إلى برامج الحكومة الاتحادية المخصصة لدعم وتمكين مؤسسات النفع العام والجمعيات الثقافية على مستوى الدولة.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقارير سير العمل في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وعدد من التقارير المالية، إضافة إلى مشروعات القرارات التنظيمية المرفوعة للعرض على مجلس الوزراء بشأن تحسين الخدمات وتنظيم قطاعات العمل الحكومي في مجالات مختلفة.