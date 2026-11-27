أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الخامسة عشر لمنتدى بوخارست الذي عُقد بتاريخ 19 و20 نوفمبر 2026 في قصر البرلمان في العاصمة الرومانية.

وضم الوفد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد الطاير، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سلطان محمد ماجد العلي، سفير دولة الإمارات لدى دولة رومانيا.

وعقد الوفد عّدة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الرومانيين، من بينهم معالي بوغدان إيفان نائب رئيس مجلس النواب، ومعالي ميرتشا أبروديان رئيس مجلس الشيوخ، ومعالي سيباستيان دانوت نيكولايسكو وزير خارجية رومانيا.

وتناولت هذه اللقاءات الدور المتنامي للحكومات والقطاع الخاص في تطوير منظومات الابتكار، وأهمية السياسات الصناعية والأطر التنظيمية الفعّالة والاستثمارات الحكومية في دعم تطوير التقنيات الناشئة وتبنيها.

كما شارك سعادة عمران شرف في جلسة حوارية بعنوان "من يملك الابتكار اليوم؟" مع أندريه إيانكو المدير السابق لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية والشريك في شركة سوليفان آند كرومويل للمحاماة، و وليد بدوي نائب مدير مكتب العلاقات الخارجية والمناصرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفيليب باربر الشريك والمدير العام في شركة ماكنزي.

وناقشت الجلسة الدور المتزايد للابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للدول والشركات، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التشغيل الآلي، وتصاعد الاعتماد على المنصات الرقمية في ممارسة الأعمال.

وتبادل المشاركون وجهات النظر حول أثر هذه التطورات في تشكيل نماذج الأعمال واستراتيجيات إدارة المواهب وأساليب اتخاذ القرار، إلى جانب دورها في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات.