دبي في 27 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، توقيع اتفاقية تقديم خدمات مع مجموعة "أ.ر.م القابضة"، شركة الاستثمار الخاصة والكيان الاقتصادي متعدد الأنشطة في دبي، بهدف التعاون في توفير حلول الدفع الذكي لمواقف المركبات في عدد من المواقع بدبي، بما يُسهم في تسهيل عمليات السداد وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة للسائقين.

وبموجب الاتفاقية، يعتزم الجانبان إتاحة حلول الدفع عبر منظومة "سالك" في مواقع "أكروس أتش" ومنطقة "بورسعيد" و"المركز التجاري – شارع الشيخ زايد"، إلى جانب ثلاثة مشاريع إضافية هي "مجمع الفردوس" و"مجمع الزمردة" ومبنى "همسة - أ"، حيث سيصل عدد مواقف المركبات المشمولة وفقاً للنطاق الذي سيُعتمد بين الجانبين إلى ما يقارب الألف موقفاً.

وتندرج الاتفاقية ضمن جهود "سالك" لتوسيع نطاق استخدام حلولها الرقمية في الخدمات المرتبطة بالتنقّل، والاستفادة من قدراتها التقنية وخبراتها التشغيلية لتطوير خدمات الدفع، وتعزيز حضورها في قطاع المواقف الذكية.

من جانبه، قال سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي في مجموعة "أ.ر.م القابضة": نتطلّع من خلال تعاوننا مع "سالك" إلى تطوير تجربة استخدام مواقف المركبات في المواقع المشمولة بالشراكة، عبر إتاحة حلول دفع أكثر سهولة ومرونة ونرى في هذه الخطوة فرصة للارتقاء بكفاءة الخدمات المقدّمة للسائقين، والاستفادة من الحلول الرقمية التي أصبحت عنصراً أساسياً في تطوير المرافق والخدمات في دبي.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": تُجسّد هذه الاتفاقية مع مجموعة "أ.ر.م القابضة" توجّه "سالك" نحو توسيع حضورها في منظومة المدفوعات الذكية، وتوظيف قدراتها التقنية في خدمات تتجاوز التعرفة المرورية ونواصل من خلال هذه الاتفاقيات والشراكات بناء حلول مترابطة تُبسّط تجربة التنقّل، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتُعزّز دورنا في تطوير منظومة التنقّل الذكي في دبي.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود "سالك" لتوسيع شراكاتها في مجال حلول الدفع الذكي لمواقف المركبات، فيما ينسجم مع توجّهات المجموعة نحو الاستثمار في المشاريع المبتكرة وتطوير حلول تُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، بما يدعم جهود الجانبين لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة المواقف الذكية في دبي.