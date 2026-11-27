أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أطلقت حكومة دولة الإمارات شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات التكنولوجية الوطنية والعالمية الكبرى، لبناء قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية في الحكومة الاتحادية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن مسار بناء القدرات والتدريب لموظفي الحكومة الاتحادية في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، أحد مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد.

وتضم قائمة الشركاء الشركات التكنولوجية الكبرى الوطنية والعالمية Etisalat ، Inception 42، Presight، ai71، Microsoft ، Google Cloud، Oracle، Amazon Web Services، Accenture.

وتهدف هذه الشراكات الجديدة إلى دعم تنفيذ التوجهات التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق أكبر برنامج حكومي لتدريب أكثر من 80 ألف موظف في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتسعى إلى تعزيز الجاهزية الحكومية وبناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يسهم في دعم توجهات الحكومة لتحويل 50% من عملياتها وإجراءاتها وخدماتها إلى نماذج معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد.

وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن الشراكة الاستراتيجية مع أهم شركات التكنولوجيا في الإمارات والعالم لبناء قدرات الكوادر الحكومية في الذكاء الاصطناعي المساعد، تمثل عنصراً داعماً لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتسريع التحول الحكومي إلى نماذج معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال ما توفره من فرص للتطور واكتساب المهارات المستقبلية لموظفي حكومة الإمارات.

وقال معاليه، إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية واضحة المعالم، تركز على تطوير القدرات الوطنية، وتأهيل الجيل الجديد من قيادات التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتسريع التحول الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، مشيراً إلى أن توسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، يأتي ضمن توجه هادف لتوظيف خبرات رواد التكنولوجيا في بناء القدرات الحكومية وتعزيز رأس المال البشري، وتطوير المواهب والكفاءات الحكومية الوطنية.

في ذات السياق أكدت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الشراكة تجسد توجهات حكومة الإمارات ببناء قدرات الكوادر وتطوير رأس المال البشري الحكومي، وتحويله إلى قدرة وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعكس سعيها المتواصل للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، بالتركيز على تمكين الكوادر والمواهب الوطنية.

وقالت معاليها، إن الشراكة الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الوطنية والعالمية، تعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، وتعاونهما المستمر في تطوير القطاعات وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في نماذج العمل، من خلال تطوير برامج تدريبية ومختبرات وورش عمل تخصصية تدعم تفعيل وتسريع التحول إلى نماذج معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد.

ويهدف مسار بناء القدرات والتدريب، أحد مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتحويلهم إلى خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال نموذج تأهيل متعدد المستويات، يشمل دورات تخصصية وبرامج تدريبية وورش وجلسات لبناء القدرات، وتطوير منصة رقمية لبناء القدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت تحويل 50% من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، ضمن توجه استراتيجي لإحداث تحول نوعي في منظومة العمل الحكومي، ما يعزز كفاءة الأداء ويرسّخ ريادة الإمارات عالمياً في تطوير وتطبيق تقنيات المستقبل.