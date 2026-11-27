الشارقة في 27 نوفمبر/ وام / انطلقت في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة السادسة من معرض "هايف للأثاث"، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية والمصنّعين الدوليين من الصين وجنوب أفريقيا وتركيا والإمارات والسعودية وغيرها، ويستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الحالي، مستعرضاً أحدث التوجهات والتصاميم في قطاع الأثاث والمفروشات والديكور المنزلي إلى جانب مستلزمات المطابخ والسجاد والإضاءة.

افتتح المعرض سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة و صناعة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة و عدد من رجال الأعمال و المسؤولين.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم الدورة السادسة من معرض "هايف للأثاث" يأتي في إطار حرص المركز على استقطاب المعارض المتخصصة التي تواكب تطورات الأسواق العالمية وتوفر منصات فاعلة للتواصل المباشر بين المصنّعين والمورّدين والمشترين مشيراً إلى أن المعرض يسهم في تعزيز حركة التجارة وفتح فرص جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع الأثاث والتصميم الداخلي فضلاً عن ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لاستضافة الفعاليات التجارية المتخصصة.

ويقدم المعرض على مدار ثلاثة أيام مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية ويتيح للزوار فرصة استكشاف مجموعات متنوعة من المنتجات والتواصل مع العارضين واستكشاف فرص التعاون التجاري والتوريد من مصدر واحد.