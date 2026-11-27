أم القيوين في 27 نوفمبر/ وام / انطلقت، تحت رعاية حرم صاحب السمو حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، فعاليات النسخة الخامسة من معرض "مدارا"، في قاعة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بتنظيم من رائدة الأعمال منيرة صفر، وبدعم من الغرفة ومجلس سيدات أعمال أم القيوين.

ويهدف المعرض، الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الحالي، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55 ، إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورهم في السوق المحلية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها والتواصل المباشر مع الجمهور.

وافتتح المعرض سعادة عبدالله الحساوي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور سعادة عائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وسعادة منى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عبدالله بن حامد، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من عضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أم القيوين.

وتفقد الحضور أجنحة المعرض، التي تضم 65 مشروعاً شملت مجالات منوعة منها الأغذية والضيافة والأزياء والعطور والعقارات، واستمعوا إلى شرح من رواد الأعمال حول منتجاتهم وخدماتهم وتجاربهم في تطوير مشاريعهم وتسويقها.

وأكدت سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين أن دعم المجلس لمعرض "مدارا" يأتي في إطار جهوده لتمكين رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم وتوسيع قاعدة المتعاملين معهم.

وأشارت إلى أن التواصل المباشر مع الجمهور يتيح لأصحاب المشاريع التعرّف إلى احتياجات المتعاملين، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير المنتجات وتحسين أساليب عرضها وتسويقها.

وأضافت أن مشاركة 65 مشروعاً في النسخة الخامسة من المعرض تعكس تنوع الأنشطة التي يعمل فيها رواد الأعمال، لافتةً إلى أن اجتماع أصحاب المشاريع الوطنية والخليجية في أم القيوين يتيح لهم تبادل الخبرات والتعرف إلى تجارب بعضهم في تطوير المنتجات وبناء العلامات التجارية، ويفتح المجال أمامهم لإقامة علاقات تجارية تدعم نمو أعمالهم وتوسّع حضورهم في الأسواق.

ويستقبل المعرض زواره يومياً خلال الفترة المسائية ، ويستقطب في نسخته الخامسة عدداً من الشخصيات والإعلاميين والمؤثرين، الذين يشاركون في تغطية فعالياته والتعريف بتجارب رواد الأعمال وإبراز قصص نجاحهم.