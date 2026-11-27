الشارقة في27 نوفمبر/ وام / اختتم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالشارقة، اليوم، أعمال "البرنامج التدريبي القيادي 2026"، الذي انعقد تحت شعار "قيادة التحول المؤسسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي"، في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الإيسيسكو بالشارقة، بأسلوب خلوة علمية بحثية.

استُهلّ اليوم الختامي بعرض الفرق البحثية أوراقها الجماعية أمام اللجنة العلمية، في تتويج لرحلة عمل متصلة بدأت بتحويل التحديات المؤسسية إلى أسئلة بحثية وخرائط أدلة، ثم الانتقال من الدليل إلى المؤشر، ومن المؤشر إلى القرار، ومن القرار إلى المكانة، ليقدّم كل فريق خلاصة ما توصّل إليه من تشخيص مبني على الأدلة وبدائل سياسات مدروسة ومؤشرات لقياس الأثر.

وأعقب ذلك الحفل الختامي الذي أُقيم برعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وجرى خلاله تسليم المشاركين شهادات الإتمام النسخة الأولى من البرنامج التدريبي القيادي.

وقال النعيمي: ما شهدناه اليوم من أوراق بحثية رصينة يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر لتطوير المؤسسات، ونتطلع إلى أن تتحول هذه الأوراق البحثية إلى حلول تُطبَّق على أرض الواقع في جهات عمل المشاركين، وأن يكون خريجو البرنامج سفراء لثقافة البحث العلمي في مؤسساتهم.

من جانبه، قال الدكتور فوّاز حبّال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات: حرصنا في هذا البرنامج على أن يخرج كل مشارك بمنتج معرفي ملموس، فخلال 5 أيام عملت الفرق على تحديات مؤسسية حقيقية، وطبّقت أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل ضمن ضوابط الحوكمة، حتى وصلت إلى أوراق بحثية خضعت لمراجعة الأقران وعُرضت أمام لجنة علمية. وما لمسناه اليوم من جودة في العرض وعمق في التحليل يؤكد أن هذا النموذج التطبيقي قادر على إعداد كوادر تصنع القرار بالدليل، وهو ما سنواصل البناء عليه في النسخ المقبلة".

ويجسّد اختتام البرنامج رؤية مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات في تحويل التدريب من تجربة حضور إلى مخرجات معرفية قابلة للتحقق، وإعداد قيادات وكوادر قادرة على صناعة قرارات مبنية على الأدلة وقيادة التحول المؤسسي بأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية المؤسسات في دولة الإمارات ويرسّخ دورها في الاستثمار بالإنسان.