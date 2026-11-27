الشارقة في 27 نوفمبر/ وام / انطلقت منافسات الشوط المفتوح ضمن فعاليات اليوم الأول من بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح 2026، التي ينظمها نادي الشارقة للصقارين بمقره في منطقة البرير الجنوبي بمنطقة البطائح، وسط مشاركة متميزة من الصقارين وأجواء تنافسية عكست مستوى الاستعداد والاهتمام بهذه الرياضة التراثية الأصيلة.

وشهدت انطلاقة البطولة حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة في الأشواط المخصصة لفئات الصقور، حيث بلغ عدد المشاركين في فئة جير بيور – فرخ 30 صقاراً وفي فئة جير بيور – جرناس 19 صقاراً فيما سجلت فئة جير شاهين – فرخ مشاركة 21 صقاراً وفئة جير شاهين – جرناس 14 صقاراً في منافسات اتسمت بالحماس والندية وأظهرت ما يمتلكه المشاركون من خبرة ومهارة في إعداد الصقور وتأهيلها لخوض أشواط التلواح.

وتأتي هذه المشاركة المتميزة في مستهل البطولة التي تمتد منافساتها على مدى سبعة أيام بمشاركة الصقارين من مختلف الجنسيات، ضمن برنامج متنوع يشمل عدداً من الفئات والأشواط بما يعزز مكانة البطولة، ويؤكد دور نادي الشارقة للصقارين في دعم رياضة الصيد بالصقور وصون موروثها الأصيل وتوفير منصة تنافسية تجمع الصقارين وتتيح لهم إبراز قدراتهم وخبراتهم.

وفي ختام منافسات اليوم الأول تم تكريم الصقارين الفائزين من قبل محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين وعبدالعزيز آل علي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والرعاة، تقديراً لما قدموه من مستويات متميزة وما حققوه من نتائج في الأشواط فيما تتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة لاستكمال بقية الفئات والأشواط.