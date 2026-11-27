دبي في 27 نوفمبر/ وام / تختتم غداً منافسات بطولة عيد الاتحاد للبولو، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55، بإقامة مباراتين لتحديد المراكز النهائية.

وتجمع المباراة الأولى بين الفائز من مواجهة فريقي مهران وشركة النقل التلفزيوني، والفائز من مباراة فريقي الحبتور و«بي بي إس»، فيما يلتقي الفريقان الخاسران في المباراة الثانية.

وكانت منافسات الدور التمهيدي، قد أسفرت عن فوز فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، على فريق شركة النقل التلفزيوني، بقيادة أوسكار كولومبرس، بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف ونصف، فيما تغلب فريق مهران، بقيادة سانتوس أريارتي، على فريق «بي بي إس»، بقيادة غييرمو كوينتو، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

وأعرب محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عن سعادته بتنظيم البطولة احتفالاً بعيد الاتحاد، ومشاركة محبي اللعبة من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذه المناسبة أصبحت احتفالاً يجمع المواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد أن عيد الاتحاد يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الدولة، ويجسد مسيرة وطن تحققت فيه الطموحات والإنجازات، وأصبح محط تقدير واحترام على مستوى العالم.