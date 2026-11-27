دبي في 27 نوفمبر/ وام / احتفلت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، وسط أجواء وطنية وتراثية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد، والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والفقرات الوطنية والتراثية، بحضور سعادة فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والإعلاميين.

كما تضمن الحفل إطلاق الجمعية منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة "الثاني من ديسمبر"، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير أدواتها الإعلامية ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.

وأكدت المعيني، أن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية متجددة لاستحضار مسيرة الإنجازات التي أرسى دعائمها القادة المؤسسون، طيب الله ثراهم، واستلهام قيم الاتحاد لمواصلة مسيرة العمل والتطوير.

وأشارت إلى أن الجمعية تمضي في مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، بدأت ملامحها تتبلور منذ محطة اليوبيل الفضي قبل عامين، بما يعكس حرصها على مواصلة التطوير والارتقاء بأدائها ومبادراتها الإعلامية.

وأضافت أن إطلاق منصة "الثاني من ديسمبر" يأتي ضمن مشروع رقمي متكامل تتبناه الجمعية لتطوير منصاتها الإعلامية، وتوسيع نطاق حضورها وتأثيرها، وتقديم محتوى حديث يعكس الهوية الوطنية الإماراتية، ويواكب متطلبات صناعة الإعلام ومستقبلها.

وتحمل المنصة اسم "الثاني من ديسمبر" تجسيداً لارتباط الإعلام بالهوية الوطنية وقيم الاتحاد، وتعتمد على تنوع أشكال المحتوى، وتوظيف أدوات الإنتاج والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز جودة المحتوى وتوسيع نطاق وصوله، وتحفيز التفاعل مع مختلف شرائح الجمهور.

ويعكس إطلاق المنصة حرص الجمعية على تعزيز حضورها الرقمي، وتطوير أدوات التواصل والإنتاج الإعلامي، بما يدعم دورها في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي، وتقديم محتوى يواكب تطلعات الجمهور.