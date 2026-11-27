فيينا في 27 نوفمبر/ وام / شهدت النمسا تساقط ثلوج كثيفة، تسببت في وقوع العديد من الحوادث المرورية واضطراب في حركة النقل وإغلاق أجزاء كبيرة من شبكة الطرق السريعة وتعطيل حركة السير.

وتأثرت العاصمة فيينا وولاية النمسا السفلى بشكل خاص بتساقط الثلوج، ما أدى إلى انزلاق عدد من السيارات والشاحنات، ووقوع سلسلة من الحوادث، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن إغلاق بعض الطرق السريعة.

وشهدت ولاية النمسا السفلى، أكثر من 800 حالة تدخلت فيها فرق الإطفاء، فيما تعاملت فرق الإسعاف مع 93 حادثاً مرورياً، في ظل ظروف جوية صعبة، وانخفاض شديد في درجات الحرارة إلى تحت الصفر.

وامتدت تداعيات الأحوال الجوية إلى حركة النقل الجوي، حيث شهد مطار فيينا الدولي تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية، بسبب إجراءات إزالة الثلوج والجليد عن الطائرات قبل الإقلاع.

-مق-سر-.