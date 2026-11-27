رأس الخيمة في 27 نوفمبر/ وام / نظّم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، فرع رأس الخيمة، ندوة بعنوان "المقهى الإماراتي: ثقافة المكان وذاكرة المدينة"، استضاف خلالها عبد الله كندر، وحاوره نبيل الشميلي، وذلك في مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، بحضور جمع من المثقفين والمهتمين بالتراث والذاكرة المجتمعية وأبناء الإمارة.

وسلّطت الندوة الضوء على المكانة التي شغلها المقهى في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع الإماراتي، بوصفه فضاءً إنسانيًا يتجاوز وظيفته التقليدية، وشاهدًا على التحولات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة، وحاضنةً للذاكرة الشعبية بما تختزنه من حكايات ومواقف وقيم إنسانية أصيلة، وذلك من خلال استعراض تجربة "مقهى منّور" في رأس الخيمة، التي ارتبطت بعائلة المتحدث منذ ستينيات القرن الماضي، وما زالت حاضرة حتى اليوم.

واستهلّ عبد الله كندر حديثه باستعادة البدايات الأولى لمقهى منّور، مشيرًا إلى أن العمل في المقهى كان مهنة العائلة، وأن موقعه الأول بالقرب من السوق القديم في رأس الخيمة أسهم في تعزيز حضوره ومكانته الاجتماعية، حيث كان مقصدًا للأعيان والشخصيات المعروفة من داخل الإمارة وخارجها، قبل انتقاله مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى موقعه بجوار دائرة الجمارك، والذي ما يزال قائمًا فيه بعد إعادة بناء المقهى.

وأوضح أن المقهى احتلّ مكانة محورية في حياة الإنسان الإماراتي آنذاك، باعتباره المكان الثالث بعد البيت والمسجد، لافتًا إلى أن المقاهي شكّلت مدارس مفتوحة يتعلم فيها الإنسان أصول التعايش والأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين، إذ جمعت بين مختلف فئات المجتمع، من صيادين وبحّارة وتجار ومسافرين ومقيمين، وأسهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية ونقل الخبرات والمعارف بين الأجيال.

وفي سياق الحديث عن الذاكرة التاريخية للمكان، استعرض كندر جملة من المحطات الوطنية والعربية التي عايشها روّاد مقهى منّور، مشيرا إلى أن هذه المحطات رسّخت حضور المقهى في الذاكرة الجمعية لأبناء المنطقة.

أعرب كندر عن اعتزازه بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من تنوّع في بيئاتها الجبلية والبحرية والساحلية والطبيعية والزراعية، وما يمثله هذا التنوع من مقوّمات داعمة للنشاط الاقتصادي والسياحي.