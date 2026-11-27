أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / يضع مركز التخطيط العمراني والتراخيص، التابع لدائرة البلديات والنقل، احتياجات الأسرة في صميم القرارات التخطيطية التي ترسم ملامح المساكن والأحياء والمجتمعات المستقبلية في إمارة أبوظبي، من خلال محفظة تضم 15 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً في مراحل مختلفة من الإنجاز والتطبيق والتطوير.

وتتناول هذه المبادرات جوانب متعددة من الحياة اليومية للأسرة، بدءاً من تصميم المسكن ومرونته، وامتداداً إلى تكامل الحي وسهولة الوصول إلى مرافقه وخدماته، وصولاً إلى تحديث الأطر التنظيمية وتوظيف البيانات في تخطيط المجتمعات الجديدة قبل بنائها.

وتأتي هذه المحفظة في إطار مساهمة المركز ضمن مستهدفات "عام الأسرة"، وتعكس نهجاً تخطيطياً يضع احتياجات الأسرة في صميم عملية التخطيط، ويعزز قدرة المجتمعات على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للأسر عبر مراحلها المختلفة.

ويتعامل هذا النهج مع المسكن والمرفق والشارع والمساحة العامة بوصفها عناصر مترابطة تشكل التجربة اليومية للأسرة، وترتبط بجودة حياتها وسهولة وصولها إلى المرافق والخدمات الأساسية.

وتنتظم هذه المبادرات ضمن خمس مسارات مترابطة، تشمل: مساكن مرنة تتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للأسر، وأحياءً متكاملة تدعم الحياة اليومية، وأطراً تنظيمية أكثر مرونة واستجابة، وتخطيطاً استباقياً للمجتمعات المستقبلية قبل بنائها، وتوظيفاً استراتيجياً للبيانات والذكاء الاصطناعي في مساندة القرار التخطيطي.

وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل: تبدأ جودة حياة الأسرة من القرارات التخطيطية التي تسبق بناء المسكن والحي والمجتمع ويؤكد عام الأسرة مسؤوليتنا عن استباق احتياجات الأسر وترجمتها إلى متطلبات وسياسات ومناهج تخطيطية واضحة، قبل أن تتحول هذه الاحتياجات إلى تحديات يصعب معالجتها في مراحل لاحقة.

وأضاف: نعمل على دمج متطلبات الأسرة في مراحل مبكرة من عملية التخطيط، بما يتيح تطوير مساكن أكثر مرونة، وخدمات يومية أقرب وأسهل وصولاً، ومجتمعات مستقبلية تُخطَّط منذ البداية حول الإنسان.

وفي المسار الأول المعني بالسكن، إذ تتغير احتياجات الأسرة بمرور الوقت، مما يستدعي حلولاً معمارية قابلة للتكيف تتيح التوسع وتدعم السكن متعدد الأجيال والترابط العائلي.

وأعد المركز "إرشادات المساكن المراعية للأسرة" كمرجع عملي استرشادي لأفضل الممارسات التصميمية التي تساعد العائلات والمصممين على إنشاء بيئات سكنية صحية وآمنة، تراعي توزيع الفراغات، والإضاءة الطبيعية، وسهولة الحركة، والخصوصية، عبر مراحل نمو الأسرة.

ويتكامل ذلك مع مبادرة "تعزيز معايير السكن الخاص في أبوظبي"، التي تقدم حزمة من التسهيلات التنظيمية تشمل خفض الحد الأدنى لمساحة الفيلا لتقليل كلفة البناء، والسماح بمداخل خارجية مستقلة للسرداب، وإنشاء مطابخ تحضيرية داخل الأجنحة المستقلة، والترخيص لإقامة مسابح مغلقة وخيام عائلية خفيفة، بما يوفر استقلالية أكبر للأبناء ويصون خصوصية العائلة.

وأنجز المركز مبادرة "تحديث وزيادة المساحة الطابقية لمشروع مساكن المواطنين في الشويب" ترجمةً لهذا النهج في مشاريع إسكان المواطنين، عبر رفع المساحة المسموح بها إلى 900 متر مربع لـ186 فيلا، مما أتاح للأسر مساحات أرحب ومرونة أكبر في إعادة تصميم المساكن وتوسعتها.

وبالمثل، ينفذ المركز مبادرة "تحديث اشتراطات مشروع مساكن المواطنين في الفلاح" التي رفعت المساحة الطابقية الإجمالية المسموح بها إلى 700 متر مربع، وتصل إلى 900 متر مربع في الحوض (1F).

وشمل هذا المسار أيضاً مبادرة "تحديث اشتراطات الاستراحات البحرية في إمارة أبوظبي" لتوحيد الضوابط وربط نسب البناء بمساحة القسيمة وتبسيط الإجراءات، بما يتيح للأسر الإماراتية تطوير استراحاتها بكفاءة، مع الحفاظ على البيئة والهُوية الساحلية.

ويمتد التخطيط المراعي للأسرة في مساره الثاني إلى ما هو أبعد من حدود المسكن، إذ تتشكل جودة الحياة اليومية من سهولة الوصول إلى الخدمات، وحيوية المساحات العامة، وأمان الشوارع المحيطة. وتجسيداً لذلك، أصدر المركز "معايير دمج الحضانات في المباني التجارية في إمارة أبوظبي" لتنظيم وتشغيل دور الحضانة ضمن المباني التجارية والمناطق الحضرية المزدحمة، بما يسهم في دعم الأسر العاملة عبر تقريب خدمات رعاية الأطفال من أماكن عمل الوالدين وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

ويواكب ذلك إطلاق "سياسة السكن والعمل"، وهي مبادرة تقدم نموذجاً عمرانياً متكاملاً يجيز ممارسة أنشطة اقتصادية ملائمة ومحدودة التأثير داخل المناطق السكنية المعتمدة، بما يقرب فرص العمل والخدمات اليومية الأساسية من المنازل ويختصر المسافات، مع الحفاظ على الطابع السكني والسكينة والخصوصية المجتمعية.

ويتضمن هذا المسار مبادرة "هُوية الإمارة العمرانية" التي تضع إرشادات تصميمية للبيئة المعمارية والمساحات العامة، وتستهدف تعزيز مستويات الأمان وسهولة المشي، عبر تحسين الإنارة ووضوح مسارات التنقل، وتفعيل المساحات المفتوحة لتعزيز التفاعل الاجتماعي.

ومن جانب آخر، يسهم مشروع "لوحة أبوظبي - الشارع التجاري في مدينة خليفة" في تعزيز الروابط الإنسانية عبر توظيف الفن العام والأعمال التشكيلية المستوحاة من قيم الطفولة والأسرة في تحويل الممرات والمساحات المشتركة إلى بيئات جمالية نابضة بالحياة، تعزز الشعور بالانتماء وتعبر عن الهُوية الأصيلة للمجتمع.

ويتناول المسار الثالث تطوير الأطر التشريعية والسياسات التخطيطية لتكون أكثر مواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في حماية البيئة الحضرية.

ويقود المركز في هذا الصدد مبادرة "تحديث سياسة المساحة الطابقية الإجمالية" بهدف اعتماد منهجيات موحدة ودقيقة لاحتساب المساحات الطابقية (GFA) ومعامل البناء(FAR) ضمن كود التخطيط، مع تحديد واستبعاد المساحات غير المحتسبة، مثل مواقف السيارات والشرفات وغرف الخدمات التشغيلية، بما يعزز الوضوح والشفافية التنظيمية، ويحد من التباين في تفسير المتطلبات، ويسهم في تسريع إجراءات اعتماد المشاريع السكنية والتجارية.

وفي السياق التنظيمي ذاته، أنجز المركز "الإطار التنظيمي الموحد لزيادة مساحات الأراضي في إمارة أبوظبي"، الذي يحدد ضوابط ومعايير واضحة لثلاثة إجراءات رئيسية تشمل طلبات زيادة مساحات الأراضي، وتنظيم وتعديل الحدود، وضم الفواصل والسكك الواقعة بين القسائم.

وتتكامل هذه السياسات مع مبادرة "تنظيم تغيير الاستخدام الجزئي للمساحات الطابقية في المباني التجارية ذات الاستخدام السكني ومباني الورش والمعارض الصناعية"، التي تمنح مرونة للمطورين والملاك لتحويل أجزاء من العقارات القائمة إلى أنشطة خدمية وتجارية خفيفة.

وينتقل النهج في المسار الرابع إلى المراحل الاستباقية التي تسبق بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، انطلاقاً من أهمية الفهم المبكر لخصائص السكان واحتياجاتهم من المرافق والخدمات، وإدماجها في المخططات منذ البداية، بما يقلل الحاجة إلى معالجتها بحلول لاحقة ومكلفة وفي هذا الإطار، اعتمد المركز مبادرة "معايير جودة الحياة والبيئة العمرانية ضمن قائمة مراجعة المخططات للمشاريع التطويرية" كركيزة إلزامية في المراجعة المبكرة للمخططات الرئيسية التي يقدمها المطورون العقاريون.

ويركز المسار الخامس على توظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز دقة التخطيط ودعم الاستثمار العمراني المستدام وفي مقدمة هذا المسار، يعمل المركز على تطوير مبادرة "تقييم احتياجات المرافق المجتمعية المدعوم بالذكاء الاصطناعي" كأداة تنبؤية ذكية تحلل التوزيع المكاني والديموغرافي للخدمات، وتقيس مدى مطابقة الأحياء السكنية لأدلة التخطيط المعتمدة، مع تحديد الفجوات المستقبلية المحتملة في الحدائق أو المنشآت التعليمية والصحية بدقة أكبر.

وتتكامل هذه المنظومة التحليلية مع مبادرة "وثيقة الاشتراطات التخطيطية التفاعلية"، وهي نظام رقمي متقدم يطور مفهوم ضوابط التطوير العمراني عبر أتمتة إصدار الاشتراطات وربط القسائم غير المطورة بالاحتياجات الفعلية والأنشطة الاقتصادية القائمة في محيطها بصورة ديناميكية.