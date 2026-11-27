دبي في 27 نوفمبر/ وام / يستضيف مضمار جبل علي غداً، السباق الثالث ضمن موسم 2026-2027، تحت شعار «سباق عيد الاتحاد»، بمشاركة 68 خيلاً تتنافس في 7 أشواط على جوائز مالية إجمالية تبلغ 596 ألف درهم.

ويُفتتح السباق بالشوط الأول «جائزة الثاني من ديسمبر إستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ضمن فئة التكافؤ (0-85)، التي تضم الخيول التي لا يتجاوز تصنيفها 85 نقطة، بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، بمشاركة 9 خيول، على جوائز مالية تبلغ 90 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني «جائزة الإمارات السبعة إستيكس للسرعة» مشاركة 14 خيلاً، ضمن فئة التكافؤ (0-70)، المخصصة للخيول التي لا يتجاوز تصنيفها 70 نقطة، بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، على جوائز مالية تبلغ 76 ألف درهم.

ويخصص الشوط الثالث «جائزة شجرة الغاف» للخيول المهجنة الأصيلة التي لم يسبق لها الفوز، بعمر سنتين إلى 3 سنوات، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 5 خيول، على جوائز مالية تبلغ 72 ألف درهم.

وتتنافس 4 خيول في الشوط الرابع على لقب «جائزة 55 إستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، وفقاً للعمر والنتائج، على جوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس «سباق المبتدئة إستيكس – مبادرة داعم»، مشاركة 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة التي لم يسبق لها الفوز، بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، على جوائز مالية تبلغ 72 ألف درهم.

أما الشوط السادس «كأس 1971»، فيشهد مشاركة 6 خيول من الخيول المهجنة الأصيلة، ضمن فئة التكافؤ (0-95)، التي لا يتجاوز تصنيفها 95 نقطة، بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، على جوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم.

ويختتم السباق بالشوط السابع «جائزة عيد الاتحاد»، بمشاركة 14 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، ضمن فئة التكافؤ (0-80)، التي لا يتجاوز تصنيفها 80 نقطة، بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، على جوائز مالية تبلغ 86 ألف درهم.